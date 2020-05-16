Российские туроператоры аннулируют зарубежные туры с вылетом в июне

"При полной неопределенности с датами снятия ограничений как в России, так и в зарубежных странах, туроператоры принимают решения аннулировать туры по всем зарубежным направлениям с датами вылета в июне. Об этом уже объявили крупнейшие компании", — говорится в сообщении.