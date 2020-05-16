Российские туроператоры аннулируют зарубежные туры с вылетом в июне

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российские туроператоры аннулируют выездные туры с датами вылета в июне 2020 года из-за полной неопределенности по срокам снятия ограничений в России и других странах, сообщает АТОР.
"При полной неопределенности с датами снятия ограничений как в России, так и в зарубежных странах, туроператоры принимают решения аннулировать туры по всем зарубежным направлениям с датами вылета в июне. Об этом уже объявили крупнейшие компании", — говорится в сообщении.
По данным АТОР, аннуляции подлежат туры в период с 1 по 30 июня 2020 года, которые не состоятся в связи с обстоятельствами непреодолимой силы.
Клиентам предлагается перенести даты путешествий и использовать уже внесенную оплату за туры для приобретения путевок на более поздние сроки.
Также отмечается, что фактически понесенные затраты в связи с аннуляцией туров с чартерным перелетом отсутствуют, поэтому переносу подлежит полная стоимость.
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