Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-05-16T01:46
https://ria.ru/20200516/1571524328.html
Грета Тунберг предсказывает будущее в клипе Pearl Jam на песню Retrograde
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571524409_123:0:1791:938_1036x0_80_0_0_c9bdfa240e3ce4034b7012dbad110287.jpg
РИА Новости

Грета Тунберг предсказывает будущее в клипе Pearl Jam на песню Retrograde

01:26 16.05.2020 (обновлено: 01:46 16.05.2020)
1597
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Музыканты из американской рок-группы Pearl Jam опубликовали на YouTube клип на песню Retrograde, которая вошла в 11-й студийный альбом Gigaton (релиз состоялся в конце марта 2020 года).
В ролике, снятом австралийским режиссером Джошем Уэйкли, главный герой идет к гадалке. Ей оказывается шведская экоактивистка Грета Тунберг. Она показывает, какие последствия ждут нашу планету, если не предпринимать никаких мер, связанных с изменениями климата. Затем картинка меняется, и вот уже участники Pearl Jam появляются на картах Таро.
По информации Variety, режиссер работал над видео в условиях самоизоляции. В клипе используются элементы анимации, а также кадры из разных уголков земного шара, которые собирали удаленно.
По словам Уэйкли, Тунберг была "единственным кандидатом", которого он видел в роли гадалки. С разрешения Греты он использовал множество видеороликов с ней. Чтобы картинка смотрелась живее, на видео двигается актриса – экоактивистка не снималась.

"Но она дала те эмоции, которые я искал, – подчеркнул режиссер.– После было очень приятно увидеть в моем почтовом ящике письмо от нее. Она сообщила, что ей понравилось, как все получилось".

Кадр из видео Trouble In Town группы Coldplay
13 марта, 06:50Культура
Coldplay представили на YouTube клип на песню Trouble in town
6121010151
КультураКоронавирус COVID-19МузыкаНовости культурыГрета ТунбергYouTube
Рекомендуем
Люди с флагом США в Гонконге
Стал известен первый план США по мести Китаю: возможна катастрофа
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
"Газпром" прекратит транзит газа через Польшу по Ямальскому контракту
Президент России Владимир Путин
Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом
Военнослужащие армии Венесуэлы на границе с Колумбией
"Американцы вторглись, как к себе домой": что началось в Венесуэле
Дмитрий Рогозин
Рогозин прокомментировал слова Трампа о разработке "супер-пупер-ракеты"
Строительство газопровода Северный поток-2
В России прокомментировали решение Германии по "Северному потоку — 2"
Северные геомагнитные и магнитные полюса
Найдена причина смещения северного магнитного полюса из Канады в Россию
Городская клиническая больница №15 имени Филатова
Врач назвал первые симптомы тяжелой формы COVID-19
Алексей Пушков
Пушков напомнил послу США в Польше про угрозу "ядерной зимы"
Одесса
В Совфеде назвали территории, которые Украина может потерять
Экран с портретами участников Великой Отечественной войны, размещенный на здании кинотеатра Октябрь на Новом Арбате в рамках акции Бессмертный полк
Организаторы "Бессмертного полка" рассказали о провокации с фото нацистов
Центр НАСА в шате Флорида, США
В НАСА разочарованы реакцией России на новости о проекте договора по Луне
Мужчина со смартфоном
Эксперт объяснил, на что обращать внимание при покупке дешевого смартфона
Грейпфруты на складе с сирийскими продуктами в агрокластере Фуд Сити в Москве
"Известия" сообщили подробности конфликта на рынке "Фуд Сити" в Москве
Котировки ценных бумаг на Нью-Йоркской фондовой бирже
Россия снизила вложения в гособлигации США в три раза
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:21В Волгограде с 18 мая возобновят работу маршрутные такси
12:18Московские власти рассказали, когда пациент может удалить "Соцмониторинг"
12:17Власти Москвы назвали причины связанных с приложением по COVID-19 штрафов
12:16В Сирию за сутки вернулись более 70 беженцев
12:15Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки
12:15В Москве аннулируют около 400 "ночных" штрафов за нарушение самоизоляции
12:12В Индонезии выявили 529 новых случаев заражения коронавирусом
12:11В Ингушетии выздоровели почти 25% заразившихся коронавирусом
12:08Число случаев заражения коронавирусом в Омане превысило пять тысяч
12:05Жительница Пермского края три года жила по "мужскому" паспорту
12:00Помощница заболевшей COVID-19 депутата Максимовой сообщила о ее состоянии
12:00Число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге превысило десять тысяч
11:58Врач рассказал о риске осложнений при бессимптомном течении COVID-19
11:57Власти Москвы призвали не обманывать приложение по COVID-19
11:55В Ростовской области за сутки умерли три пациента с COVID-19
11:55В Москве выявили более 70 тысяч нарушений самоизоляции за весь период
11:53В Подмосковье с начала пандемии умерли 262 пациента с COVID-19
11:52Французский министр рассказал, когда может появиться вакцина от COVID-19
11:49В Калининградской области зафиксировали две смерти от COVID-19 за сутки
11:49Десять тысяч жителей Москвы используют приложение "Социальный мониторинг"
Лента новостейМолния