Грета Тунберг предсказывает будущее в клипе Pearl Jam на песню Retrograde

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Музыканты из американской рок-группы Pearl Jam опубликовали на YouTube клип на песню Retrograde, которая вошла в 11-й студийный альбом Gigaton (релиз состоялся в конце марта 2020 года).
В ролике, снятом австралийским режиссером Джошем Уэйкли, главный герой идет к гадалке. Ей оказывается шведская экоактивистка Грета Тунберг. Она показывает, какие последствия ждут нашу планету, если не предпринимать никаких мер, связанных с изменениями климата. Затем картинка меняется, и вот уже участники Pearl Jam появляются на картах Таро.
По информации Variety, режиссер работал над видео в условиях самоизоляции. В клипе используются элементы анимации, а также кадры из разных уголков земного шара, которые собирали удаленно.
По словам Уэйкли, Тунберг была "единственным кандидатом", которого он видел в роли гадалки. С разрешения Греты он использовал множество видеороликов с ней. Чтобы картинка смотрелась живее, на видео двигается актриса – экоактивистка не снималась.
"Но она дала те эмоции, которые я искал, – подчеркнул режиссер.– После было очень приятно увидеть в моем почтовом ящике письмо от нее. Она сообщила, что ей понравилось, как все получилось".