Новосибирский зоопарк показал детенышей красных волков

"В первое время, пока волчата были совсем маленькими, мать неотлучно находилась с ними. Отец семейства и остальные члены стаи оберегали их, — поясняют эксперты. — Сейчас, когда они немного подросли, ими заняты не только родители. У красных волков большие дружные семьи. Каждый не прочь поиграть с малышами".