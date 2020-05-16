Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-05-16T02:59
https://ria.ru/20200516/1571519802.html
Новосибирский зоопарк показал детенышей красных волков
https://cdn23.img.ria.ru/images/147787/46/1477874615_0:0:1024:576_1036x0_80_0_0_0f46824dc3964fe5a3877088aa143e58.png
РИА Новости

Новосибирский зоопарк показал детенышей красных волков

02:59 16.05.2020
367
© Flickr / roreКрасный волк
Красный волк
© Flickr / rore
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Новосибирском зоопарке в группе красных волков одна из самок родила шесть детенышей, сообщают сотрудники зоосада.
"В первое время, пока волчата были совсем маленькими, мать неотлучно находилась с ними. Отец семейства и остальные члены стаи оберегали их, — поясняют эксперты. — Сейчас, когда они немного подросли, ими заняты не только родители. У красных волков большие дружные семьи. Каждый не прочь поиграть с малышами".
Красный волк живет в горнолесных областях Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии.
Это животное внесено в Международную Красную книгу и встречается крайне редко.
Большая панда, переданная Китаем Московскому зоопарку, в павильоне Фауна Китая
13 мая, 14:09Туризм
Канадский зоопарк вернет двух панд в Китай из-за нехватки бамбука
200000
ТуризмЮго-Восточная АзияТуризмНовости - ТуризмНовосибирский зоопарк
Рекомендуем
Белка на дереве
В Москве выросла популяция белок
Борщевик
В Москве начались работы по уничтожению борщевика
Свалка
Минэкологии Подмосковья выявило незаконную свалку в Электроуглях
Вывоз мусора
Свыше 170 тыс куб м ТКО вывезены из СНТ Подмосковья за майские праздники
Стела на въезде в Мурманск
Новая территория опережающего развития даст более 1,5 тысячи рабочих мест
Руки в наручниках
Волгоградскому чиновнику грозит тюрьма за незаконную охоту на кабана
Корова на пастбище
Агростартаперы: как построить частную ферму за государственные деньги
Акция с требованием отмены карантина в США
В Мэриленде прошла акция протеста против ограничений из-за коронавируса
Катера Вооруженных сил Венесуэлы в акватории Макуто. 3 мая 2020
Министр обороны Колумбии отверг обвинения Мадуро в подготовке наемников
Дмитрий Рогозин
Рогозин прокомментировал слова Трампа о разработке "супер-пупер-ракеты"
Музей Победы
В онлайн-формате стартует акция "Ночь музеев"
Лесной пожар в Забайкальском крае
Авиалесоохрана назвала регионы с наибольшими рисками лесных пожаров
Центр НАСА в шате Флорида, США
В НАСА разочарованы реакцией России на новости о проекте договора по Луне
Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
В Екатеринбург прибыл вывозной рейс с россиянами из Индии
Море
Ученые выяснили причину повышения уровня моря
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:21В Волгограде с 18 мая возобновят работу маршрутные такси
12:18Московские власти рассказали, когда пациент может удалить "Соцмониторинг"
12:17Власти Москвы назвали причины связанных с приложением по COVID-19 штрафов
12:16В Сирию за сутки вернулись более 70 беженцев
12:15Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки
12:15В Москве аннулируют около 400 "ночных" штрафов за нарушение самоизоляции
12:12В Индонезии выявили 529 новых случаев заражения коронавирусом
12:11В Ингушетии выздоровели почти 25% заразившихся коронавирусом
12:08Число случаев заражения коронавирусом в Омане превысило пять тысяч
12:05Жительница Пермского края три года жила по "мужскому" паспорту
12:00Помощница заболевшей COVID-19 депутата Максимовой сообщила о ее состоянии
12:00Число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге превысило десять тысяч
11:58Врач рассказал о риске осложнений при бессимптомном течении COVID-19
11:57Власти Москвы призвали не обманывать приложение по COVID-19
11:55В Ростовской области за сутки умерли три пациента с COVID-19
11:55В Москве выявили более 70 тысяч нарушений самоизоляции за весь период
11:53В Подмосковье с начала пандемии умерли 262 пациента с COVID-19
11:52Французский министр рассказал, когда может появиться вакцина от COVID-19
11:49В Калининградской области зафиксировали две смерти от COVID-19 за сутки
11:49Десять тысяч жителей Москвы используют приложение "Социальный мониторинг"
Лента новостейМолния