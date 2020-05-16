Новосибирский зоопарк показал детенышей красных волков

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Новосибирском зоопарке в группе красных волков одна из самок родила шесть детенышей, сообщают сотрудники зоосада.
"В первое время, пока волчата были совсем маленькими, мать неотлучно находилась с ними. Отец семейства и остальные члены стаи оберегали их, — поясняют эксперты. — Сейчас, когда они немного подросли, ими заняты не только родители. У красных волков большие дружные семьи. Каждый не прочь поиграть с малышами".
Красный волк живет в горнолесных областях Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии.
Это животное внесено в Международную Красную книгу и встречается крайне редко.