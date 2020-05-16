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2020-05-16T08:00
https://ria.ru/20200516/1571515579.html
Наглость должна быть наказуема: в Китае размышляют о санкциях против США
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РИА Новости

Наглость должна быть наказуема: в Китае размышляют о санкциях против США

08:00 16.05.2020
15332
© AP Photo / Ng Han GuanЛюди с флагами Китая в провинции Хубэй
Люди с флагами Китая в провинции Хубэй
© AP Photo / Ng Han Guan
Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
Пока президент США вслух размышляет, как заставить Китай "заплатить за пандемию", в Китае — пока полуофициально — размышляют, как заставить Америку или некоторых ее представителей заплатить за… Вот здесь самое интересное: за что именно? Получается, за привычку нагло выдвигать заведомо абсурдные обвинения и требовать с обвиненных деньги.
Речь о замеченной российскими СМИ публикации в англоязычном китайском издании Global Times. В ней говорится, что в Пекине потеряли терпение и начали давать утечки в СМИ о том, что планируют действительно серьезные санкции. Против — пока что — двух организаций и нескольких физических лиц, которые подали на Китай в американские суды.
Известна история с тем, как обе политические силы в США, но прежде всего республиканцы, сконструировали пропагандистское обвинение: вирус — китайский, вырвался из лаборатории, и власти этой страны не информировали мир о его опасности, скрывали факты, что нанесло миру и Америке ущерб. В крайней стадии обострения эта идея выглядит так: Пекин создал этот вирус как оружие против США.
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Но в данном случае речь уже не о пропаганде, а о конкретных действиях должностных лиц. Так, генеральный прокурор штата Миссури Эрик Шмитт подал в суд — американский суд — на КНР как государство, требуя компенсации. И он не одиночка, есть еще пять таких исков. В том числе один на 20 триллионов (даже не миллиардов) долларов.
И есть законопроект, уже федеральный, сенатора Линдси Грэма, требующий от Пекина "полного отчета" о том, откуда пошел вирус и как вели себя власти. А если не будет отчета, надо ввести санкции. Одновременно законодатели от нескольких штатов пробивают через федеральный центр другие проекты, расчищающие любые препятствия в законах к тому, чтобы американцы (штаты, компании, личности) предъявляли бы еще сколько угодно таких исков.
Китайская публикация размышляет: как сделать им больно — вместо того, чтобы отделываться гневными декларациями (происходящее "крайне аморально") и прочими символическими жестами. Идеи возникают такие: посмотреть, у кого из инициаторов законопроектов или исков есть родственники, имеющие деловые связи с Китаем. А что касается официальных акций от имени целого штата… но вот для того же Миссури Китай — третий в мире партнер по части экспорта, миссурийских товаров и услуг туда идет соответственно на 1,1 и 0,775 миллиарда долларов. Кроме того, китайские компании инвестировали в этот штат более одного миллиарда долларов, создав 4500 рабочих мест. Есть и обратные инвестиции, а с ними и множество местных предпринимателей, кровно заинтересованных иметь дело с Китаем.
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Тут перед нами продолжение разговора, который идет уже третий год, с самого начала торговой войны двух держав. Суть его в том, что "до Трампа" две первые экономики мира слились до такой степени, что разорвать эти связи — значит сделать больно обеим.
Но если Трамп всерьез желает полного экономического развода, да еще и в момент, когда Америка разорена карантинами и оказалась перед лицом невиданной безработицы, — тогда все равно, и можно делать больно антикитайским личностям и даже населению их штатов, как бы ускоряя неизбежный развод. Правда, сделать такое удастся не больше одного раза. Да эту боль никто в США и не заметит на фоне бедствий куда масштабнее. В общем, есть смысл ограничиться все-таки демонстрационными вылазками и подождать ноябрьских президентских выборов. Логика подсказывает, что после них никакой президент США не захочет идти дальше грозных словесных интервенций.
Но есть в этой истории и еще одна сторона дела — по части мироустройства и международного права. Дело в том, что обвинения в адрес Китая по части "неинформирования" об опасностях вируса, как и все до единого прочие обвинения, не просто не соответствуют правде. Они и не пытаются ей соответствовать.
Например, "вирус сконструирован в лаборатории и вырвался оттуда": но китайско-французская лаборатория "Ухань Р4" вообще не оборудована для синтеза или модификации вирусов, и никаких утечек там не было, что засвидетельствовано представителем канцелярии президента Франции и еще десятками медиков и прочих специалистов всех стран, включая США.
То есть берется факт, выворачивается наизнанку — и вот вам смотрят нагло в глаза и говорят: а нам факты неинтересны. И доказывать мы ничего не собираемся. Платите.
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Что-то знакомое, правда? Малайзийский "Боинг", отравленные Скрипали и — недавно — ввоз флакона рицина в Прагу, и многое другое. Когда реплика "а где факты?" вызывает в лучшем случае добрый смех.
После этого смеха — судебные иски с требованиями компенсации, а не заплатишь — можно арестовать вашу государственную собственность, да вообще какую угодно (отобрать деньги и у частных лиц, записанных в виновные).
Одновременно в США отрабатывается одно юридическое новшество. Мы уже знакомы с искренним убеждением американских судей, что они могут распространять свои законы по всему миру, вынося на эту тему решения. Но в законах страны остается еще такая мелочь, как акт об иностранном суверенном иммунитете (он касается подачи исков против государств). Так вот, сразу несколько законодателей США предлагают туда поправку, которая все-таки позволит судье откуда-нибудь из глубин штата Небраска судить целое иностранное государство — в данном случае только Китай. Но далее везде.
Пекин может попытаться противиться такому ходу событий, однако есть подозрения, что в американском хаосе китайский и какой угодно порядок не установить.
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В обильных размышлениях на тему "что после вируса" есть одна очевидная идея: единого мира теперь точно не будет — благодаря вирусу или помимо такового. То есть не будет единых норм международного права, международной торговли, единой системы медицинской безопасности и многого другого, принятого всем миром. Будет несколько систем, выстраивающихся вокруг тех или иных центров силы и влияния. И во всех случаях, подобных нынешнему, одна система будет стараться сделать другой больно или стыдно — но будет находить все меньше рычагов для этого.
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Коронавирус COVID-19КитайСШААвторыПолитика
Популярные комментарии
Китайцы умеют хорошо строить стены, что-то с чего-то копировать, воевать толком не умеют, иначе не сидели бы таким большим населением в таких маленьких границах (и Слава Богу!). О чем они там размышляют, являясь самым крупным кредитором в мире? Утрутся и обтекут, без вариантов
16 мая, 08:43
CECheck Engine
11200037
Американская наглость неистощима. Ради мира и спокойствия землянам нужно раз и навсегда избавиться от источника этой наглости.
16 мая, 09:53
некто из России
2810003
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