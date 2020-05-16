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Зачем русские опять взломали немецкую оборону?
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РИА Новости

Зачем русские опять взломали немецкую оборону?

08:00 16.05.2020
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Посетители на смотровой площадке Рейхстага
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Петр Акопов
Петр Акопов
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Русские хакеры взломали почту Ангелы Меркель — уже неделю с подачи Der Spiegel эта новость обсуждается и комментируется. Сама канцлер уже сказала, что взлом причиняет ей боль, — и вообще это не случайность, а целая "стратегия гибридной войны" со стороны России. Однако хотя "доверительные отношения подорваны" и Германия оставляет за собой "право принять меры", Меркель все равно настроена "вопреки этому развивать хорошие отношения с Россией". Ряд депутатов бундестага уже потребовали от правительства жестких мер — вызвать русского посла, продумать новые санкции против России по типу введенных после "дела Скрипалей", — но понятно, что Меркель не хочет обострять отношения с Путиным.
Более того — как раз сейчас Берлин активизирует контакты с Москвой по той же украинской теме: на этой неделе состоялся неожиданный визит находящегося под санкциями Евросоюза заместителя главы президентской администрации Дмитрия Козака в Берлин. Нужно будет снимать и очередные препоны для крупнейшего российского-германского (а точнее, российско-европейского) проекта "Северный поток — 2" — после того, как на трубопровод распространили невыполнимые требования Газовой директивы ЕС (выдвигающей условия по частичному заполнению трубы несуществующим в принципе "альтернативным поставщиком"). Меркель нужна Россия — как и России нужна Германия. Так зачем же мы взломали почту канцлера — мешая ее и так тяжелой работе на русском фронте?
Проблема в том, что мы и не взламывали, — и Меркель это прекрасно знает. Да, публикация в Der Spiegel, появившаяся 8 мая — ровно в пятую годовщину взлома русским хакером Скарамушем, — называется "Как русские хакеры взломали электронную почту Ангелы Меркель". Но стоит почитать ее — чтобы понять, что никакого взлома почты канцлера не было.
"С момента кибератаки прошло пять лет, но до сих пор так до конца и непонятно, какой конкретно оказалась добыча Скарамуша и его подельников в немецком парламенте… По оценке властей, хакерам удалось получить доступ к двум аккаунтам "канцлерин" и всей электронной переписке офиса ее представителей с 2012 по 2015 год. Вероятно, они сумели скопировать эти письма. Какого объема получилась "добыча" нападавших, идет ли речь обо всей переписке или только о части, "достоверно установить невозможно", говорят в кругах органов безопасности. Речь идет о письмах из офиса Меркель в бундестаге, а не ведомства федерального канцлера, чья переписка может быть поистине "деликатной" и строго засекреченной".
Здание МИД России
Вчера, 12:49
МИД: ФРГ ничем не доказала причастность РФ к хакерской атаке на бундестаг
Да, Скарамуш (за которым немцы видят "сотрудника ГРУ Дмитрия Бадина") в 2015 году взломал серверы и компьютерную сеть немецкого парламента (в которой работают более пяти тысяч персональных компьютеров), и в ней заодно была и переписка офиса ее представителей в бундестаге. Причем попытку взлома засекли сразу же.

"В тот день, когда Скарамуш внедрился в компьютеры Меркель, эксперты IT-отдела бундестага решили проинформировать об этом Федеральное управление информационной безопасности. Однако до по-настоящему решительной реакции прошло несколько дней, и это время было, по сути, потеряно. Причем если бы специалисты своевременно связались с Федеральным управлением, то при определенных условиях могли бы и вовсе предотвратить атаку, так как сервер, который использовали нападавшие, числился в черном списке управления по информационной безопасности".

Удивительно? Но это вы еще дальше не читали — оказывается, "русские военные разведчики" вообще щи лаптем хлебают: перечисление "ошибок", допущенных Скарамушем, занимает немало места. Например, "копируя файлы из двух почтовых ящиков представителей Меркель, допустил ошибку: он забыл удалить путь к папке, в которой находилась его вредоносная программа. Так следствию удалось выяснить, что хакер сохранил ПО со своего компьютера в папке "Проекты". Одновременно они узнали и его никнейм: Скарамуш — имя персонажа-маски итальянской комедии дель арте, в переводе означающее "маленький забияка". Это было все равно что оставить визитку".
Ну то есть никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу, как в тот день, когда шел по Берлину в буденновке и с балалайкой… И это не говоря уже о других "мелочах": использовании служебного сервера для просмотра футбольных матчей, поиска запчастей и личной переписки. Да еще и почтой на Gmail вовсю пользовался — пересылая по ней фотографии и дипломы, с паролем для нее и вовсе не парился, поставил фамилию и год рождения: Badin1990. Обо всем этом немецким контрразведчикам рассказали, конечно же, их американские товарищи из ФБР. Потому что они тоже искали Бадина — который, по счастливому совпадению, взломал еще и сервера Демпартии и много чего еще американского во время предвыборной кампании, в ходе которой, как всем известно, русские избрали Америке президентом Дональда Трампа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
3 декабря 2019, 12:49
Песков: запад использует тему "хакеров" для отвлечения от проблем
И что совсем поразительно, удивляются немецкие журналисты, сравнивая американские и немецкие похождения русских хакеров.
"Все эти атаки объединяет один момент: нападающим, похоже, безразлично, сумеют их обнаружить или нет. Атакуя серверы в бундестаге, они даже не потрудились замести следы".
Что тут можно сказать? Да, русские спецслужбы, естественно, собирают информацию о немецких политиках, в том числе, наверняка, и через проникновение в их электронные почтовые ящики — все-таки ключевая страна Европы, давний партнер-противник. Владимир Путин лично занимался контрразведкой и работой с нелегалами в отношении ФРГ в годы своей работы в ГДР — и вообще у нашей страны должны были остаться неплохие каналы получения информации о германской элите. Это нормальная практика для спецслужб, если мы, конечно, говорим о спецслужбах суверенных мощных государств. Но работа российских спецслужб в Германии, какой бы успешной она ни была, просто ничтожна на фоне работы тех, кто чувствует себя там как дома.
ФРГ находится под тотальным и разнообразнейшим присмотром и даже контролем американских спецслужб — и всего альянса "Пяти глаз", объединяющего спецслужбы пяти англосаксонских стран (и это не говоря уже о контроле со стороны НАТО или влиянии атлантических "мозговых центров" на кадры и работу немецких политиков и экспертов). Информация о прослушке американцами личного телефона Ангелы Меркель, просочившаяся несколько лет назад благодаря Эдварду Сноудену, — это лишь самый примитивный элемент того колпака, под которым сидят немецкие элиты. За 75 лет они к этому привыкли — и возмущаются лишь для проформы.
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина
7 мая, 08:00
Когда Германия вернет утерянный 75 лет назад суверенитет?
Но зачем России взламывать сервер германского бундестага? Чтобы узнать о переписке официального представителя канцлера с главой фракции "зеленых" по поводу какого-нибудь законопроекта, касающегося "Северного потока — 2"? Но мало того, что в ней не будет ничего важного и интересного, — тот же "Северный поток" выгоден Германии ничуть не меньше, чем России, и реальные немецкие элиты крайне заинтересованы в устранении всех проблем на его пути. Чем они успешно и занимаются. Ритуально отвлекаясь на устраиваемые американскими надзирателями вбросы и провокации про "русскую агрессию" — да, мы знаем, какой ужас, опять эти русские нас атакуют, и снова на 9 Мая! Мы будем их сдерживать — честное слово! И, без всякой паузы, — но национальные интересы Германии требуют "развивать хорошие отношения с Россией". Кто там опять мешает нашему "Северному потоку — 2"?
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ФБРСеверный поток — 2Дональд ТрампЭдвард СноуденЕвросоюзDer SpiegelГлавное разведывательное управление РФАнгела МеркельДмитрий КозакГерманияСШААвторыВ мире
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