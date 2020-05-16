В Индии студентка сделала самую большую в мире картину из специй

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. В Индии студентка создала самую большую в мире картину из специй, В Индии студентка создала самую большую в мире картину из специй, сообщает UPI.

Представитель книги Гиннесса зафиксировал рекорд – самую большую картину в мире, нарисованную при помощи специй, в том числе, куркумы и сульфида ртути.

Площадь полотна, на котором изображена девушка, смотрящая на восход солнца, — 588 квадратных футов (около 180 квадратных метров).