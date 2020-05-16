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Туризм
2020-05-16T07:10
https://ria.ru/20200516/1571510515.html
В Индии студентка сделала самую большую в мире картину из специй
https://cdn24.img.ria.ru/images/154937/46/1549374651_0:506:2730:2042_1036x0_80_0_0_680733a9e20dc005b610e251d6685faf.jpg
РИА Новости

В Индии студентка сделала самую большую в мире картину из специй

01:25 16.05.2020 (обновлено: 07:10 16.05.2020)
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© РИА Новости / Олеся ПеченкинаКерала, Индия
Керала, Индия
© РИА Новости / Олеся Печенкина
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. В Индии студентка создала самую большую в мире картину из специй, сообщает UPI.
Представитель книги Гиннесса зафиксировал рекорд – самую большую картину в мире, нарисованную при помощи специй, в том числе, куркумы и сульфида ртути.
Площадь полотна, на котором изображена девушка, смотрящая на восход солнца, — 588 квадратных футов (около 180 квадратных метров).
Автор работы – Татинени Срейи, студентка факультета электроники и коммуникаций университета штата Андхра-Прадеш. На создание картины у нее ушло четыре часа 15 минут.
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