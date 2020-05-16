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2020-05-16T02:58
https://ria.ru/20200516/1571504807.html
"Ночные снайперы" готовят новый альбом "Ртуть"
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РИА Новости

"Ночные снайперы" готовят новый альбом "Ртуть"

02:58 16.05.2020
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМузыкант Диана Арбенина перед началом юбилейного концерта группы "Ночные снайперы" в СК "Олимпийский" в Москве. 4 ноября 2018
Музыкант Диана Арбенина перед началом юбилейного концерта группы Ночные снайперы в СК Олимпийский в Москве. 4 ноября 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Новый альбом группы "Ночные снайперы" под рабочим названием "Ртуть" планируется к выпуску летом 2020 года, сообщает пресс-служба коллектива.
"Мы не сидим сложа руки, и время, оказавшееся свободным в силу обстоятельств, вот эту самоизоляцию, решили упаковать в новый студийный снайперский альбом… При этом, что касается общего количества песен, их в альбоме достаточно много, думаю, мы вас обрадуем, это будет добротная, абсолютно полноценная история. И несмотря на мое обычное нетерпение и желание сразу спеть все, что написала – я вообще ничего не умею хранить про запас - вам будет, чему удивиться", – рассказала лидер группы Диана Арбенина.
Отмечается, что альбом выйдет летом, в него войдут не только новые произведения, но и хорошо известные песни.
"Так, 8 июля прошлого года, в день релиза альбома "Невыносимая легкость бытия", состоялась спонтанная концертная премьера песни "Секунду назад", и она стала первым синглом и первым хитом будущего альбома. Затем вышли "Рим", "Эксперимент" и два весенних релиза, "Самый красивый гопник" и "Казино". Последняя, кстати, в самое ближайшее время должна получить свое видеовоплощение", – добавили в пресс-службе.
Кадр из видео Рим Дианы Арбениной и группы Ночные Снайперы
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КультураМузыкаНовости культурыНочные снайперыДиана Арбенина
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