"Ночные снайперы" готовят новый альбом "Ртуть"

"Мы не сидим сложа руки, и время, оказавшееся свободным в силу обстоятельств, вот эту самоизоляцию, решили упаковать в новый студийный снайперский альбом… При этом, что касается общего количества песен, их в альбоме достаточно много, думаю, мы вас обрадуем, это будет добротная, абсолютно полноценная история. И несмотря на мое обычное нетерпение и желание сразу спеть все, что написала – я вообще ничего не умею хранить про запас - вам будет, чему удивиться", – рассказала лидер группы Диана Арбенина.