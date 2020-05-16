Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-16T10:59
https://ria.ru/20200516/1571503286.html
Бег с препятствиями: как будут достраивать "Северный поток — 2"
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570928195_195:539:2878:2048_1036x0_80_0_0_b147a6f144d56607cdf5e3e04406096f.jpg
РИА Новости

Бег с препятствиями: как будут достраивать "Северный поток — 2"

08:00 16.05.2020 (обновлено: 10:59 16.05.2020)
10651
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) "Академик Черский" в акватории Калининграда
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский в акватории Калининграда
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Максим Рубченко. Суда-трубоукладчики "Академик Черский" и "Фортуна" готовы уже на следующей неделе приступить к достройке "Северного потока — 2". Но для этого необходимо разрешение Датского энергетического агентства, в свое время до предела тянувшего с юридическими формальностями. О возможных сценариях развития ситуации с российским газопроводом — в материале РИА Новости.

Готовность номер один

Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) отклонило просьбу освободить трубопровод "Северный поток-2" от требований обновленной Газовой директивы ЕС. "Седьмая коллегия 15 мая отклонила запрос Nord Stream 2 AG об освобождении пролегающей в немецких суверенных водах части "Северного потока-2" от регулирования в соответствии с директивой", — говорится в сообщении агентства.
Напромним, что Газовая директива ЕС, в частности, предполагает, что одна компания не может быть одновременно и поставщиком газа, и собственником газопровода. Как объяснили представители BNA журналистам, "Северный поток — 2" не может быть выведен из-под ее действия, поскольку строительство газопровода не было закончено до вступления этого документа в силу.
Между тем все говорит о том, что "Газпром" готовится к завершению "СП-2". С Дальнего Востока на Балтику перешел трубоукладчик "Академик Черский", о возможном участии которого в достройке газопровода заявлял глава российского Минэнерго Александр Новак.
И хотя эксперты неоднократно указывали, что судно следует в Калининград для капитального ремонта, там "Академик Черский" лишь заполнил топливные баки и отправился в германский порт Мукран, служащий логистической базой "СП-2". Причем по пути в Германию судно сделало крюк, чтобы пройти по трассе газопровода.
Во вторник "Академик Черский" причалил к пирсу. Как установили аналитики Bloomberg по спутниковым снимкам Planet Labs Inc., туда из хранилища доставляют трубы. У соседнего пирса в Мукране стоит баржа "Фортуна". Она уже работала на проекте у берегов России.
Таким образом, на следующей неделе российские суда смогут выйти в море. Вероятно, "Академик Черский" и "Фортуна" возьмутся за разные нитки газопровода.
Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко во время брифинга в Киеве
Вчера, 08:00
Главный украинский борец с "Газпромом" остался без работы
Ситуация вокруг Газовой директивы ЕС никак не скажется на завершении "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в пресс-службе Nord Stream 2 AG. "Законодательная база для выдачи разрешений на строительство отличается от правил ЕС для эксплуатации газопроводов", — пояснили в компании. То есть о проблемах с директивой оператору проекта придется задуматься, лишь когда газопровод будет готов к работе.
Напомним, что на крайний случай у "Газпрома" имеется "план Б": как писали осенью прошлого года немецкие СМИ, российский холдинг создал отдельную компанию, которой передадут в собственность и управление 12-мильный участок "Северного потока — 2" в немецких территориальных водах, попадающих под юрисдикцию Евросоюза. В этом случае требование ЕС о разных поставщике и операторе будет выполнено.

Датский тормоз

Тем не менее способность Nord Stream 2 приступить к достройке газопровода в ближайшие дни вызывает большие сомнения у специалистов. Дело в том, что для этого необходимо согласовать обновленный план работ в Датском энергетическом агентстве (DEA).
Указатель с символикой компании Nord Stream 2 AG, ведущей строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
23 сентября 2019, 08:00
Загнали в угол: Дания оказалась заложником российского газа
Именно это ведомство до предела задержало выдачу разрешения на строительство, что, по сути, стало главной причиной всех нынешних проблем проекта. Очевидно, к тактике проволочек датчане прибегнут и сейчас, благо сроки рассмотрения обновленного плана никак не регламентируются.
Скорее всего, DEA затянет с разрешением до июля, когда в районе датского острова Борнхольм начинается нерест трески. И любые морские работы в том районе запретят на два месяца.
Значит, строительство возобновится только в сентябре. По первой ветке осталось уложить около 60 километров труб, по второй — порядка 80. При средней скорости два километра в сутки на завершение газопровода понадобится чуть больше месяца.
Таким образом, с учетом пусконаладочных работ "Северный поток — 2" запустят в озвученные президентом России Владимиром Путиным сроки — в конце 2020 года или первом квартале 2021-го.
Нефтяная вышка
13 мая, 08:00
Цена демпинга: нефтяная война разрушила бюджет Саудовской Аравии
Однако активность "Академика Черского" и "Фортуны" в Мукране свидетельствует о том, что Nord Stream 2 всерьез рассчитывает вернуться к проекту прямо сейчас. Основания для оптимизма действительно есть.
Во-первых, решена проблема с газовым транзитом через Украину — а именно это было главной политической причиной, по которой DEA затягивала рассмотрение всех документов по "СП-2".
Во-вторых, осенью Дании пришлось остановить на три года добычу на собственном месторождении Тайра, и теперь Копенгаген остро нуждается в закупках у Германии газа, поставляемого из России.
Так что у DEA имеются серьезные мотивы прекратить политические интриги и оперативно согласовать план достройки газопровода. В любом случае, все определится уже на следующей неделе.
160132207
Обсудить 7
Северный поток — 2ГазпромМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ЕвросоюзАлександр НовакВладимир ПутинКалининградУкраинаЭкономика
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин
Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом
Военнослужащие армии Венесуэлы на границе с Колумбией
"Американцы вторглись, как к себе домой": что началось в Венесуэле
Люди с флагом США в Гонконге
Стал известен первый план США по мести Китаю: возможна катастрофа
Строительство газопровода Северный поток-2
В России прокомментировали решение Германии по "Северному потоку — 2"
Северные геомагнитные и магнитные полюса
Найдена причина смещения северного магнитного полюса из Канады в Россию
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
"Газпром" прекратит транзит газа через Польшу по Ямальскому контракту
Кадр из шоу Кто хочет стать миллионером телеканала ITV
Герой "Кто хочет стать миллионером" угадал финальный ответ, но не выиграл
Средний танк Т-34-85 на военном параде, посвященном годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Генсек ОДКБ предложил даты для парада в честь 75-летия Победы
Городская клиническая больница №15 имени Филатова
Названы первые симптомы тяжелой формы COVID-19
Люди с флагами Китая в провинции Хубэй
Наглость должна быть наказуема: в Китае размышляют о санкциях против США
Одесса
В Совфеде назвали территории, которые Украина может потерять
Посетители на смотровой площадке Рейхстага
Зачем русские опять взломали немецкую оборону?
Компрессорная станция Русская, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа
Мировой газ борется, чтобы выжить и не стать бесплатным
Женщина под зонтом на улице Зацепский Вал в Москве
В Гидрометцентре объяснили резкое похолодание в европейской части России
Рабочий в сборочном цехе завода Метровагонмаш в подмосковных Мытищах
Около 800 предприятий Подмосковья возобновят работу с 18 мая
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:21В Волгограде с 18 мая возобновят работу маршрутные такси
12:18Московские власти рассказали, когда пациент может удалить "Соцмониторинг"
12:17Власти Москвы назвали причины связанных с приложением по COVID-19 штрафов
12:16В Сирию за сутки вернулись более 70 беженцев
12:15Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки
12:15В Москве аннулируют около 400 "ночных" штрафов за нарушение самоизоляции
12:12В Индонезии выявили 529 новых случаев заражения коронавирусом
12:11В Ингушетии выздоровели почти 25% заразившихся коронавирусом
12:08Число случаев заражения коронавирусом в Омане превысило пять тысяч
12:05Жительница Пермского края три года жила по "мужскому" паспорту
12:00Помощница заболевшей COVID-19 депутата Максимовой сообщила о ее состоянии
12:00Число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге превысило десять тысяч
11:58Врач рассказал о риске осложнений при бессимптомном течении COVID-19
11:57Власти Москвы призвали не обманывать приложение по COVID-19
11:55В Ростовской области за сутки умерли три пациента с COVID-19
11:55В Москве выявили более 70 тысяч нарушений самоизоляции за весь период
11:53В Подмосковье с начала пандемии умерли 262 пациента с COVID-19
11:52Французский министр рассказал, когда может появиться вакцина от COVID-19
11:49В Калининградской области зафиксировали две смерти от COVID-19 за сутки
11:49Десять тысяч жителей Москвы используют приложение "Социальный мониторинг"
Лента новостейМолния