Новая территория опережающего развития даст более 1,5 тысячи рабочих мест

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Создание первой территорией опережающего социально-экономического развития в Арктической зоне России утвердило Правительство РФ. "Столицей Арктики" станет Мурманск и Кольский район.
Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, проект даст возможность создать более 1,5 тысяч рабочих мест и привлечь около 127 миллиардов рублей частных инвестиций. Кроме того, создание территории опережающего развития позволит повысить региону конкурентные преимущества для привлечения инвесторов и стимулировать социально-экономического развитие благодаря дополнительным рабочим местам, которые появятся на предприятиях. А эти предприятия впоследствии принесут увеличение налоговых отчислений в федеральный, региональный и местный бюджеты.
Отметим, что создание ТОР "Столица Арктики" – стратегически важный проект для Мурманской области, реализация которого откроет новые горизонты развития для региона, и, главное, позволит повысить качество жизни северян.