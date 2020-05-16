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2020-05-16T08:10
https://ria.ru/20200516/1571496126.html
Новая территория опережающего развития даст более 1,5 тысячи рабочих мест
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РИА Новости

Новая территория опережающего развития даст более 1,5 тысячи рабочих мест

08:00 16.05.2020 (обновлено: 08:10 16.05.2020)
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© РИА Новости / Павел Львов Стела на въезде в Мурманск
 Стела на въезде в Мурманск
© РИА Новости / Павел Львов
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Создание первой территорией опережающего социально-экономического развития в Арктической зоне России утвердило Правительство РФ. "Столицей Арктики" станет Мурманск и Кольский район.
Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, проект даст возможность создать более 1,5 тысяч рабочих мест и привлечь около 127 миллиардов рублей частных инвестиций. Кроме того, создание территории опережающего развития позволит повысить региону конкурентные преимущества для привлечения инвесторов и стимулировать социально-экономического развитие благодаря дополнительным рабочим местам, которые появятся на предприятиях. А эти предприятия впоследствии принесут увеличение налоговых отчислений в федеральный, региональный и местный бюджеты.
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Отметим, что создание ТОР "Столица Арктики" – стратегически важный проект для Мурманской области, реализация которого откроет новые горизонты развития для региона, и, главное, позволит повысить качество жизни северян.
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Хорошие новостиХорошие новостиМурманская область
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