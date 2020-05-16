Новая территория опережающего развития даст более 1,5 тысячи рабочих мест

Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, проект даст возможность создать более 1,5 тысяч рабочих мест и привлечь около 127 миллиардов рублей частных инвестиций. Кроме того, создание территории опережающего развития позволит повысить региону конкурентные преимущества для привлечения инвесторов и стимулировать социально-экономического развитие благодаря дополнительным рабочим местам, которые появятся на предприятиях. А эти предприятия впоследствии принесут увеличение налоговых отчислений в федеральный, региональный и местный бюджеты.