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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве

Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве - РИА Новости, 14.07.2021

Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве

Двух первых заболевших новой коронавирусной инфекцией в России выявили 31 января 2020 года. Целый месяц их число не изменялось, а потом резко начало... РИА Новости, 14.07.2021

2020-05-15T22:13

2020-05-15T22:13

2021-07-14T18:43

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Двух первых заболевших новой коронавирусной инфекцией в России выявили 31 января 2020 года. Целый месяц их число не изменялось, а потом резко начало увеличиваться. В Москве, где на данный момент больше всего заболевших, первый случай подтвердили 2 марта, после чего ситуация быстро стала ухудшаться. Как с тех пор изменились темпы распространения COVID-19 в стране и столице — в инфографике Ria.ru.

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