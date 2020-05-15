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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве - РИА Новости, 14.07.2021
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Двух первых заболевших новой коронавирусной инфекцией в России выявили 31 января 2020 года. Целый месяц их число не изменялось, а потом резко начало... РИА Новости, 14.07.2021
2020-05-15T22:13
2021-07-14T18:43
здоровье - общество
медицина
статистика
заболеваемость
летальность
инфекции
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
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Двух первых заболевших новой коронавирусной инфекцией в России выявили 31 января 2020 года. Целый месяц их число не изменялось, а потом резко начало увеличиваться. В Москве, где на данный момент больше всего заболевших, первый случай подтвердили 2 марта, после чего ситуация быстро стала ухудшаться. Как с тех пор изменились темпы распространения COVID-19 в стране и столице — в инфографике Ria.ru.
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здоровье - общество, медицина, статистика, заболеваемость, летальность, инфекции, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, эпидемия, москва, инфографика
22:13 15.05.2020 (обновлено: 18:43 14.07.2021)
 

Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве

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Двух первых заболевших новой коронавирусной инфекцией в России выявили 31 января 2020 года. Целый месяц их число не изменялось, а потом резко начало увеличиваться. В Москве, где на данный момент больше всего заболевших, первый случай подтвердили 2 марта, после чего ситуация быстро стала ухудшаться. Как с тех пор изменились темпы распространения COVID-19 в стране и столице — в инфографике Ria.ru.
 
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