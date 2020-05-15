https://ria.ru/20200515/tempy-1571520997.html
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве - РИА Новости, 14.07.2021
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Двух первых заболевших новой коронавирусной инфекцией в России выявили 31 января 2020 года. Целый месяц их число не изменялось, а потом резко начало... РИА Новости, 14.07.2021
2020-05-15T22:13
2020-05-15T22:13
2021-07-14T18:43
здоровье - общество
медицина
статистика
заболеваемость
летальность
инфекции
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574643096_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_8d56187c492dec3d7fe99abbfd702d81.png
Двух первых заболевших новой коронавирусной инфекцией в России выявили 31 января 2020 года. Целый месяц их число не изменялось, а потом резко начало увеличиваться. В Москве, где на данный момент больше всего заболевших, первый случай подтвердили 2 марта, после чего ситуация быстро стала ухудшаться. Как с тех пор изменились темпы распространения COVID-19 в стране и столице — в инфографике Ria.ru.
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574643096_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_6299911403ca8a29b00f48f9aba903d1.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, медицина, статистика, заболеваемость, летальность, инфекции, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, эпидемия, москва, инфографика