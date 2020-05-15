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2020-05-15T23:52
https://ria.ru/20200515/1571530194.html
Призывавшего к акциям во Владикавказе певца внесли в список экстремистов
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570334191_0:59:3148:1830_1036x0_80_0_0_e371ffc7a17a63385adfdc4a69263bae.jpg
РИА Новости

Призывавшего к акциям во Владикавказе певца внесли в список экстремистов

23:52 15.05.2020
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© РИА Новости / Элина Сугарова / Перейти в фотобанкМитинг во Владикавказе
Митинг во Владикавказе
© РИА Новости / Элина Сугарова
Перейти в фотобанк
ПЯТИГОРСК, 15 мая - РИА Новости. Оперный певец Вадим Чельдиев, подозреваемый в призывах к митингу во Владикавказе и отрицающий существование коронавируса, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, следует из данных на сайте ведомства.
Ранее Ленинский суд Владикавказа заключил под стражу на два месяца Чельдиева, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти и распространении ложной информации о санитарно-эпидемиологической ситуации в Северной Осетии, а также призывам к массовым акциям.
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На сайте Росфинмониторинга указано, что Чельдиев включен в перечень физических лиц, "в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму". Согласно законодательству, лицам, включенным в этот список, банки отказывают в обслуживании.
Как сообщил РИА Новости адвокат Батраз Кульчиев, в отношении Чельдиева возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".
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"Я был у него в Пятигорске, встречался с ним, он мне показал копию постановления о возбуждении уголовного дела, его уведомили в том, что в отношении него было возбуждено уголовное дело следователем ФСБ России по Северной Осетии по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280 УК РФ. По факту того, что он 1 апреля разместил в интернете видеоролик с высказываниями, где он призывал выйти на сход 20 апреля", - сказал Кульчиев.
По данным следствия, 20 апреля во Владикавказе перед зданием правительства состоялся несогласованный митинг, в котором приняли участие около 2 тысяч человек. После митинга главврач республиканской больницы заявил, что собравшиеся на митинг во Владикавказе "устроили мощный очаг разноса COVID-19".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВадим ЧельдиевРеспублика Северная Осетия - АланияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПятигорскВладикавказОбщество
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