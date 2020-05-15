"Газпром" прекратит транзит газа через Польшу по Ямальскому контракту

Соглашение прекращает действовать 18 мая. При этом, как подчеркнули в компании, российское голубое топливо все равно так или иначе будет проходить транзитом через польскую территорию.
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В 2012-м стоимость газа для Польши по этому контракту снизили на десять процентов. Спустя три года польская компания PGNiG подала иск в Стокгольмский арбитраж об очередном уменьшении цены. Как отмечали в Варшаве, стоимость голубого топлива в контракте завышена и не соответствует состоянию рынка.
В июле 2018 года арбитраж вынес промежуточное решение: как сообщала PGNiG, суд признал доводы компании и постановил, что она могла требовать снижения цены в долгосрочном контракте. В октябре того же года "Газпром" обжаловал это постановление в Стокгольмском суде.
В марте PGNiG сообщила, что выиграла у "Газпрома" дело о цене на газ и имеет право на возврат 1,5 миллиарда долларов. В компании "Газпром экспорт" заявили, что изучают решение арбитража и давать оценку по суммам возможных выплат пока считают преждевременным.
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