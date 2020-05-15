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2020-05-16T00:37
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"Газпром" прекратит транзит газа через Польшу по Ямальскому контракту
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РИА Новости

"Газпром" прекратит транзит газа через Польшу по Ямальскому контракту

23:46 15.05.2020 (обновлено: 00:37 16.05.2020)
106148
© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция. Архивное фото
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
© РИА Новости / Иван Руднев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Истекающий договор о транзите газа через Польшу по трубопроводу "ЯмалЕвропа" продлевать не будут, заявил представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в комментарии Reuters.
Соглашение прекращает действовать 18 мая. При этом, как подчеркнули в компании, российское голубое топливо все равно так или иначе будет проходить транзитом через польскую территорию.
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Контракт от 1996 года предусматривает поставки Варшаве до десяти миллиардов кубометров топлива в год. Также, по данным польской стороны, через ее участок газопровода в Германию транспортируется примерно 30 миллиардов кубометров.
В 2012-м стоимость газа для Польши по этому контракту снизили на десять процентов. Спустя три года польская компания PGNiG подала иск в Стокгольмский арбитраж об очередном уменьшении цены. Как отмечали в Варшаве, стоимость голубого топлива в контракте завышена и не соответствует состоянию рынка.
В июле 2018 года арбитраж вынес промежуточное решение: как сообщала PGNiG, суд признал доводы компании и постановил, что она могла требовать снижения цены в долгосрочном контракте. В октябре того же года "Газпром" обжаловал это постановление в Стокгольмском суде.
В марте PGNiG сообщила, что выиграла у "Газпрома" дело о цене на газ и имеет право на возврат 1,5 миллиарда долларов. В компании "Газпром экспорт" заявили, что изучают решение арбитража и давать оценку по суммам возможных выплат пока считают преждевременным.
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РоссияЯмал-Европа (газопровод)ПольшаЭкономика
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Будут воровать из транзита, как их братья бандеровцы, не надо бы и транзита через вражеские территории.
15 мая, 23:52
Александр Невский
23701014
"При этом, как подчеркнули в компании, российское голубое топливо все равно так или иначе будет проходить транзитом через польскую территорию." - это как?
15 мая, 23:53
Иван Чугайнов
971429205
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