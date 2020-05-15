"Газпром" прекратит транзит газа через Польшу по Ямальскому контракту

Соглашение прекращает действовать 18 мая. При этом, как подчеркнули в компании, российское голубое топливо все равно так или иначе будет проходить транзитом через польскую территорию.

Украина и Польша будут бороться за российский газ друг с другом

Украина и Польша будут бороться за российский газ друг с другом

В июле 2018 года арбитраж вынес промежуточное решение: как сообщала PGNiG, суд признал доводы компании и постановил, что она могла требовать снижения цены в долгосрочном контракте. В октябре того же года "Газпром" обжаловал это постановление в Стокгольмском суде.