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2020-05-15T23:44
https://ria.ru/20200515/1571529985.html
Помпео пообещал ввести новые ограничения в отношении Huawei
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РИА Новости

Помпео пообещал ввести новые ограничения в отношении Huawei

23:42 15.05.2020 (обновлено: 23:44 15.05.2020)
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкПокупатель в фирменном магазине Huawei
Покупатель в фирменном магазине Huawei
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. США продолжат вводить ограничения на экспорт американских товаров для китайской компании Huawei за угрозу нацбезопасности США и мировой стабильности, заявил госсекретарь Майк Помпео.
"Соединенные Штаты будут продолжать ограничивать большую часть американского экспорта для Huawei и ее филиалов, включенных в (черный) список в связи с деятельностью, угрожающей национальной безопасности и международной стабильности США", - говорится в заявлении Помпео.
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Ранее в пятницу стало известно, что минторг США принял меры, направленные против поставок полупроводников от мировых производителей микросхем китайской компании Huawei. В соответствии с внесенными поправками, иностранные компании, использующие американское оборудование для производства чипов, должны будут получить лицензию в США, прежде чем поставлять определенные чипы компании Huawei или такому подразделению, как HiSilicon.
"Сегодняшнее расширение правил помогает предотвратить нарушения Huawei американского экспортного контроля, закрывая лазейку, которая позволила компании эксплуатировать американские технологии и угрожать нашей национальной безопасности. Это также накладывает ограничения на экспортный контроль США на страны, которые используют американские технологии или программное обеспечение для разработки и производства полупроводников для Huawei. Компании, желающие продавать определенные товары Huawei, произведенные с использованием американских технологий, теперь должны получить лицензию из Соединенных Штатов", - отмечается в заявлении госсекретаря.
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С мая прошлого года Huawei находится в "черном списке" США, что перекрывает ей путь к покупке американских компонентов и технологий. Однако с тех пор США уже несколько раз предоставляли Huawei отсрочки по санкциям, разрешая приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновления программного обеспечения существующих телефонов.
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