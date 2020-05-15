Помпео пообещал ввести новые ограничения в отношении Huawei

ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. США продолжат вводить ограничения на экспорт американских товаров для китайской компании Huawei за угрозу нацбезопасности США и мировой стабильности, заявил госсекретарь Майк Помпео

"Соединенные Штаты будут продолжать ограничивать большую часть американского экспорта для Huawei и ее филиалов, включенных в (черный) список в связи с деятельностью, угрожающей национальной безопасности и международной стабильности США", - говорится в заявлении Помпео.

Ранее в пятницу стало известно, что минторг США принял меры, направленные против поставок полупроводников от мировых производителей микросхем китайской компании Huawei. В соответствии с внесенными поправками, иностранные компании, использующие американское оборудование для производства чипов, должны будут получить лицензию в США, прежде чем поставлять определенные чипы компании Huawei или такому подразделению, как HiSilicon.

"Сегодняшнее расширение правил помогает предотвратить нарушения Huawei американского экспортного контроля, закрывая лазейку, которая позволила компании эксплуатировать американские технологии и угрожать нашей национальной безопасности. Это также накладывает ограничения на экспортный контроль США на страны, которые используют американские технологии или программное обеспечение для разработки и производства полупроводников для Huawei. Компании, желающие продавать определенные товары Huawei, произведенные с использованием американских технологий, теперь должны получить лицензию из Соединенных Штатов", - отмечается в заявлении госсекретаря.

США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованны, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции.