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2020-05-15T23:36
https://ria.ru/20200515/1571529920.html
В Перми могут оштрафовать препиравшегося с полицейским "авторитета"
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РИА Новости

В Перми могут оштрафовать препиравшегося с полицейским "авторитета"

23:36 15.05.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ПЕРМЬ, 15 мая - РИА Новости. Препиравшемуся с полицейским пермскому водителю грозят штрафы за нарушение режима самоизоляции, отказ от медосвидетельствования и отсутствие полиса ОСАГО, сообщили РИА Новости в краевом МВД.
Ранее в интернете появилось видео, на котором мужчина грубо препирается с сотрудником МВД. Ролик сопровождается пояснением, из которого следует, что задержанный является местным "криминальным авторитетом", который утверждает, что "все менты в регионе им куплены". Утверждалось, что его задержали "за нападение на полицейских при отказе от медосвидетельствования", применяли спецсредства, однако через пару часов "авторитета" отпустили и вернули ему автомобиль.
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В пресс-службе краевой полиции рассказали, что ночью 7 мая на улице Мильчакова в Перми сотрудники ГИБДД остановили Land Rover, у водителя были признаки алкогольного опьянения. Правоохранители предложили ему пройти медосвидетельствование, однако он отказался, сообщили в МВД. Также мужчина был без маски, не смог предъявить разрешение на перемещение и полис ОСАГО, добавили в ведомстве.
"Водитель был отстранен от управления транспортным средством. На него составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.26 (Невыполнение водителем требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения), ч. 2 ст. 12.37 (Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности), ст. 20.6.1 (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) КоАП РФ", — сообщили в ведомстве.
Как отметил собеседник агентства, все административные материалы направлены в суд, а машина "криминального авторитета" находится на штрафной стоянке.
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