В Перми могут оштрафовать препиравшегося с полицейским "авторитета"

Ранее в интернете появилось видео, на котором мужчина грубо препирается с сотрудником МВД. Ролик сопровождается пояснением, из которого следует, что задержанный является местным "криминальным авторитетом", который утверждает, что "все менты в регионе им куплены". Утверждалось, что его задержали "за нападение на полицейских при отказе от медосвидетельствования", применяли спецсредства, однако через пару часов "авторитета" отпустили и вернули ему автомобиль.