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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T23:32
https://ria.ru/20200515/1571529847.html
В Саратовской области почти 70 человек поместили в обсерватор
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РИА Новости

В Саратовской области почти 70 человек поместили в обсерватор

23:32 15.05.2020
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
© РИА Новости / Татьяна Макеева
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САРАТОВ, 15 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Почти 70 человек разместились в обсерваторе на базе социально-оздоровительного центра "Ударник" в селе Шумейка Энгельсского района Саратовской области, почти все из них являются вернувшимися из Якутии вахтовиками, сообщил зампред правительства - министр труда и социальной защиты региона Сергей Наумов.
В области на базе "Ударника" подготовили пункт временного размещения для вернувшихся из поездок за границу, в Москву или в Подмосковье, а также для контактировавших с ними. Наумов ранее сообщил, что 66 жителей Саратовской области 13 мая чартерным рейсом вернулись с вахтовой работы в Якутии, после чего их планировалось разместить в обсерваторе.
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
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"Обсерватор рассчитан на 200 койко-мест, 75 жилых комнат соответствуют всем требованиям Роспотребнадзора. Сегодня в нем размещено 68 жителей: 66 - это вахтовики, прибывшие к нам из Якутии 13 мая, и два человека, которые прибыли из-за рубежа. Все они обеспечены питанием, средствами гигиены, в корпус подано тепло. Нареканий со стороны проживающих нет", - сказал Наумов в пятницу на заседании координационного совета по противодействию COVID-19.
Всего в области лабораторно подтверждены 1526 случаев заражения коронавирусом. Скончался 31 пациент с COVID-19, выздоровели 359.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей НаумовСаратовская областьОбщество
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