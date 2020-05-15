В Москве впервые умерли за сутки более 70 пациентов с коронавирусом

Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ. Архивное фото

Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В Москве за сутки скончались 74 пациента с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.

Это первый раз, когда количество жертв COVID-19 в столице превысило 70 человек. Накануне скончались 68 москвичей с положительным тестом и пневмонией.

Таким образом, количество погибших с коронавирусом в столице превысило 1400 пациентов.

Накануне мэр Сергей Собянин объявил о начале массового и бесплатного тестирования жителей города на антитела к коронавирусу. Изначально на скрининг будут приглашать по 70 тысяч человек в сутки, в дальнейшем власти планируют увеличить число тестов до 200 тысяч.

В России, по последним данным, выявили около 263 тысяч инфицированных, порядка 58 тысяч пациентов излечились, более 2,4 тысячи скончались.

Всего в мире, как сообщили во Всемирной организации здравоохранения, 4,3 миллиона зараженных, около 300 тысяч человек скончались.