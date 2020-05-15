В Москве впервые умерли за сутки более 70 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В Москве за сутки скончались 74 пациента с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.
Это первый раз, когда количество жертв COVID-19 в столице превысило 70 человек. Накануне скончались 68 москвичей с положительным тестом и пневмонией.
Таким образом, количество погибших с коронавирусом в столице превысило 1400 пациентов.
Накануне мэр Сергей Собянин объявил о начале массового и бесплатного тестирования жителей города на антитела к коронавирусу. Изначально на скрининг будут приглашать по 70 тысяч человек в сутки, в дальнейшем власти планируют увеличить число тестов до 200 тысяч.
В России, по последним данным, выявили около 263 тысяч инфицированных, порядка 58 тысяч пациентов излечились, более 2,4 тысячи скончались.
Всего в мире, как сообщили во Всемирной организации здравоохранения, 4,3 миллиона зараженных, около 300 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.