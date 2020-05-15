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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T03:15
https://ria.ru/20200515/1571529823.html
В Москве впервые умерли за сутки более 70 пациентов с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571383916_0:73:2048:1225_1036x0_80_0_0_c90addfbc8bdab6c71bea59859bbd99c.jpg
РИА Новости

В Москве впервые умерли за сутки более 70 пациентов с коронавирусом

23:31 15.05.2020 (обновлено: 03:15 16.05.2020)
21997
© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ
Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В Москве за сутки скончались 74 пациента с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.
Это первый раз, когда количество жертв COVID-19 в столице превысило 70 человек. Накануне скончались 68 москвичей с положительным тестом и пневмонией.
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
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Таким образом, количество погибших с коронавирусом в столице превысило 1400 пациентов.
Накануне мэр Сергей Собянин объявил о начале массового и бесплатного тестирования жителей города на антитела к коронавирусу. Изначально на скрининг будут приглашать по 70 тысяч человек в сутки, в дальнейшем власти планируют увеличить число тестов до 200 тысяч.
В России, по последним данным, выявили около 263 тысяч инфицированных, порядка 58 тысяч пациентов излечились, более 2,4 тысячи скончались.
Всего в мире, как сообщили во Всемирной организации здравоохранения, 4,3 миллиона зараженных, около 300 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
84101601938
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
Популярные комментарии
Вот так, а только кричали, что мы молодцы и вирус нас не берет :(
15 мая, 23:33
ТХТолькоЗа Хорошее
15007011
Ну, вышли из карантина. :-(
15 мая, 23:34
АРАлекс Разработчик
80111010
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