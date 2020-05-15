Число жертв коронавируса в мире превысило 297 тысяч человек

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса нового типа в мире приблизилось к 300 тысячам, зарегистрировано более 4,3 миллиона случаев заражения, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрировано 90 269 новых случаев заболевания COVID-19, умерли 5 073 пациента. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 4 338 658, количество летальных исходов - 297 119. Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 1 864 468.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.