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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T23:23
https://ria.ru/20200515/1571529704.html
Число жертв коронавируса в мире превысило 297 тысяч человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003546_0:32:1884:1092_1036x0_80_0_0_2d3ee5b6bb96f0e9770a853a79617998.jpg
РИА Новости

Число жертв коронавируса в мире превысило 297 тысяч человек

23:23 15.05.2020
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© AFP 2020 / Mehdi FedouachМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Бордо, Франция
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Бордо, Франция
© AFP 2020 / Mehdi Fedouach
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса нового типа в мире приблизилось к 300 тысячам, зарегистрировано более 4,3 миллиона случаев заражения, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрировано 90 269 новых случаев заболевания COVID-19, умерли 5 073 пациента. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 4 338 658, количество летальных исходов - 297 119. Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 1 864 468.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗВ мире
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