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2020-05-15T23:17
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В Сирии прокомментировали сообщения об отставке Асада
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РИА Новости

В Сирии прокомментировали сообщения об отставке Асада

23:17 15.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМужчина у портрета президента Сирийской арабской республики Башара Асада на окраине сирийского Алеппо
Мужчина у портрета президента Сирийской арабской республики Башара Асада на окраине сирийского Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ГЕНУЯ, 15 мая - РИА Новости. Представители сирийской оппозиции, утверждающие, что президент Башар Асад может уйти в отставку, выдают желаемое за действительное, заявил РИА Новости секретарь сирийского оппозиционного движения "Народная дипломатия" Махмуд Афанди.
Ранее в ряде СМИ со ссылкой на оппозицию появились утверждения, что Асад вскоре может уйти в отставку. Утверждается, что этот вопрос сейчас обсуждают Россия, Турция и Иран. Официально эту информацию никто не подтверждал. В свою очередь, координатор группы дружбы Госдумы по связям с парламентом САР Дмитрий Саблин назвал слухами подобные утверждения, так как Асад пользуется поддержкой большинства сирийцев.
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"Оппозиция просто очень этого хочет. И у нее не осталось просто других средств. Раньше она обвиняла режим в бомбежках и так далее. Но сейчас же их нет, соглашение московское действует. Поэтому оппозиция и начала таким образом продвигать свою повестку", - заявил Афанди, подчеркнув, что они "просто выдают желаемое за действительное".
Политик отметил, что оппозиция "использует момент", поскольку внимание всего мира сосредоточено на других проблемах.
"Весь мир борется с коронавирусом, Россия и США и Европа в том числе, им не до судьбы Асада. Поэтому оппозиционеры и начали раздавать интервью о том, что Россия готовит отставку Асада", - подчеркнул Афанди.
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При этом он также добавил, что Россия всегда придерживалась позиции, что "судьба" Асада в руках сирийского народа.
"Однозначно Россия ни в коем случае не собирается снимать Асада, потому что, во-первых, нет замены. А во-вторых, это противоречит позиции России, что судьбу Сирии должен решать сирийский народ... Россия от этой позиции вряд ли отойдет, и тем более Иран. Турция, возможно, обсуждает отставку Асада", - заявил сирийский оппозиционер.
По его словам, судьба Асада может решаться "только после того, как укрепится государственность на всей территории Сирии", и только через выборы и работу Конституционного комитета в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН.
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
Вчера, 20:49
Экс-посол прокомментировал сообщения о возможной отставке Асада
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Башар АсадСирияВ мире
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