В Сирии прокомментировали сообщения об отставке Асада

"Оппозиция просто очень этого хочет. И у нее не осталось просто других средств. Раньше она обвиняла режим в бомбежках и так далее. Но сейчас же их нет, соглашение московское действует. Поэтому оппозиция и начала таким образом продвигать свою повестку", - заявил Афанди, подчеркнув, что они "просто выдают желаемое за действительное".