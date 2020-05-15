В Сирии прокомментировали сообщения об отставке Асада

ГЕНУЯ, 15 мая - РИА Новости. Представители сирийской оппозиции, утверждающие, что президент Башар Асад может уйти в отставку, выдают желаемое за действительное, заявил РИА Новости секретарь сирийского оппозиционного движения "Народная дипломатия" Махмуд Афанди.
Ранее в ряде СМИ со ссылкой на оппозицию появились утверждения, что Асад вскоре может уйти в отставку. Утверждается, что этот вопрос сейчас обсуждают Россия, Турция и Иран. Официально эту информацию никто не подтверждал. В свою очередь, координатор группы дружбы Госдумы по связям с парламентом САР Дмитрий Саблин назвал слухами подобные утверждения, так как Асад пользуется поддержкой большинства сирийцев.
"Оппозиция просто очень этого хочет. И у нее не осталось просто других средств. Раньше она обвиняла режим в бомбежках и так далее. Но сейчас же их нет, соглашение московское действует. Поэтому оппозиция и начала таким образом продвигать свою повестку", - заявил Афанди, подчеркнув, что они "просто выдают желаемое за действительное".
Политик отметил, что оппозиция "использует момент", поскольку внимание всего мира сосредоточено на других проблемах.
При этом он также добавил, что Россия всегда придерживалась позиции, что "судьба" Асада в руках сирийского народа.
"Однозначно Россия ни в коем случае не собирается снимать Асада, потому что, во-первых, нет замены. А во-вторых, это противоречит позиции России, что судьбу Сирии должен решать сирийский народ... Россия от этой позиции вряд ли отойдет, и тем более Иран. Турция, возможно, обсуждает отставку Асада", - заявил сирийский оппозиционер.
По его словам, судьба Асада может решаться "только после того, как укрепится государственность на всей территории Сирии", и только через выборы и работу Конституционного комитета в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН.