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Религия и мировоззрение
2020-05-15T23:11
https://ria.ru/20200515/1571529492.html
Насельник Троице-Сергиевой лавры игумен Ферапонт скончался от СOVID-19
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РИА Новости

Насельник Троице-Сергиевой лавры игумен Ферапонт скончался от СOVID-19

23:10 15.05.2020 (обновлено: 23:11 15.05.2020)
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© РИА Новости / Григорий СысоевТроице-Сергиева лавра в городе Сергиевом Посаде Московской области
Троице-Сергиева лавра в городе Сергиевом Посаде Московской области
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры игумен Ферапонт (Апполонов) скончался от осложнений, вызванных СOVID-19, сообщила в пятницу в своем Telegram-канале рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
"Пятнадцатого мая 2020 года, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры игумен Ферапонт (Апполонов)", - говорится в сообщении.
По информации сайта монастыря, Игумен Ферапонт (в миру Игорь Юрьевич Апполонов) родился 4 декабря 1959 года в городе Королев Московской области. Он обучался в Московском лесотехническом институте, в 1996 году был принят в братию Троице-Сергиевой Лавры и принял монашество с именем Ферапонт - в честь преподобного Ферапонта Белозерского. В 2010 году был возведен в игумена.
"В Лавре батюшка нес различные послушания: трудился в Архиерейской гостинице, паломническом центре, в издательском отделе Лавры, а также был духовником многих богомольцев. Он был поистине смиренным и кротким монахом. За христианскую кротость его любили многие братия и паломники, а теперь его добродетель станет известна всем человекам", - говорится в сообщении на сайте монастыря.
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Религия и мировоззрениеРелигияTelegram (приложение)Новости - Религия и мировоззрениеМосковская область (Подмосковье)КоролевКалининградОбщество
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