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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T23:07
https://ria.ru/20200515/1571529412.html
Кадыров утвердил план выхода Чечни из режима самоизоляции
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РИА Новости

Кадыров утвердил план выхода Чечни из режима самоизоляции

23:07 15.05.2020
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 15 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ об утверждении плана по снятию ограничительных мер в связи с COVID-19, он пройдет в три этапа, начиная с 15 мая, сообщил в пятницу телеканал "Грозный".
Ранее, девятого мая Кадыров заявил журналистам, что на текущей неделе начнется ослабление режима ограничений, поэтапно откроются мелкие предприятия, заправки, магазины, СТО.
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"Рамзан Кадыров подписал указ об утверждении плана выхода из режима самоизоляции, он пройдет в три этапа. Первый этап начнется с 15 мая, второй с 27 мая и третий с 15 июня", - сообщил телеканал.
Кадыров призвал без надобности не выходить на улицу. По его мнению, "расслабляться пока рано".
Он подчеркнул, что ситуация в целом под контролем, коечных мест и медикаментов достаточно.
В Чечне, по последним данным минздрава региона, зарегистрирован 891 случай заражения COVID-19, из них 502 человека выписаны с выздоровлением, девять скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Чеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровОбщество
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