Кадыров утвердил план выхода Чечни из режима самоизоляции

ГРОЗНЫЙ, 15 мая – РИА Новости. Глава Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ об утверждении плана по снятию ограничительных мер в связи с COVID-19, он пройдет в три этапа, начиная с 15 мая, сообщил в пятницу телеканал "Грозный"

Ранее, девятого мая Кадыров заявил журналистам, что на текущей неделе начнется ослабление режима ограничений, поэтапно откроются мелкие предприятия, заправки, магазины, СТО.

"Рамзан Кадыров подписал указ об утверждении плана выхода из режима самоизоляции, он пройдет в три этапа. Первый этап начнется с 15 мая, второй с 27 мая и третий с 15 июня", - сообщил телеканал.

Кадыров призвал без надобности не выходить на улицу. По его мнению, "расслабляться пока рано".

Он подчеркнул, что ситуация в целом под контролем, коечных мест и медикаментов достаточно.

В Чечне, по последним данным минздрава региона, зарегистрирован 891 случай заражения COVID-19, из них 502 человека выписаны с выздоровлением, девять скончались.