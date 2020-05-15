Саратовский губернатор прокомментировал очереди за выплатами на детей

Российский инвестиционный форум в Сочи. День первый

САРАТОВ, 15 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Очередям к управлениям Пенсионного фонда России в Очередям к управлениям Пенсионного фонда России в Саратовской области для подачи заявлений на единоразовые выплаты на детей от трех до 16 лет нет оправдания, ажиотаж спровоцировало отсутствие четкой и понятной информации, заявил губернатор Валерий Радаев

Местные СМИ писали, что в Саратове Балаково у управлений Пенсионного фонда России 12-13 мая скапливались плотные очереди из желающих подать заявление на единоразовые выплаты на детей от трех до 16 лет. Вице-губернатор Александр Стрелюхин 13 мая требовал в течение суток решить проблему с очередями. В региональном отделении ПФР отмечали, что ведут прием по предварительной записи, однако часть жителей приходят без записи.

"Двенадцатого мая у саратовских отделений Пенсионного фонда создавались очереди, что само по себе недопустимо. Не может стать оправданием даже тот факт, что случился временный сбой на портале Госуслуг", - сказал Радаев в пятницу на заседании координационного совета по противодействию COVID-19.

"Если отделения Пенсионного фонда уполномочены осуществлять выплаты, значит, нужно было принять превентивные организационные меры, чтобы исключить скопление людей у входа в здания. Этот пример еще раз показывает, как важно прогнозировать возможное развитие любых событий с позиции безопасности... Отсутствие четкой и понятной информации провоцирует ажиотаж, а значит создает риски заражения", - добавил он.

Зампред правительства - министр труда и социальной защиты области Сергей Наумов на заседании отметил, что управления ПФР в регионе уже приняли 6723 заявления на выплату на детей от трех до 16 лет.

"В настоящее время работа организована, и если очередность и присутствует, то не больше пяти-шести человек", - уточнил он.

Президент РФ Владимир Путин 11 мая на фоне коронавируса заявил, что с 1 июня должна быть произведена единоразовая выплата в 10 тысяч рублей на каждого ребенка в семье с трех до 15 лет включительно. Минкомсвязь 12 мая запустила соответствующий сервис на отдельной странице сайта Госуслуг - posobie16.gosuslugi.ru. Президент РФ 13 мая заявил, что портал Госуслуг не справился с объемом обращений для оформления заявлений на пособия.