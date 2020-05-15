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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
2020-05-15T22:51
https://ria.ru/20200515/1571529167.html
В Москве начались работы по уничтожению борщевика
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РИА Новости

В Москве начались работы по уничтожению борщевика

22:51 15.05.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкБорщевик
Борщевик
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Борщевик. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Работы по уничтожению борщевика в Москве будут проведены вдоль береговой зоны реки Сетунь и открытого русла реки Раменка, сообщает пресс-служба Мосприроды.
"В социальных сетях появилась информация, что вдоль берега реки Сетунь обнаружен борщевик Сосновского. Данная информация незамедлительно была проверена. Сотрудники ГПБУ "Мосприрода" сообщили, что указанный борщевик Сосновского расположен в трех метровой береговой линии реки Сетунь. Согласно постановлению правительства Москвы №1018-ПП, содержание реки, а также ее трех метровой береговой линии находится в компетенции ГУП "Мосводосток", - отметили в пресс-службе.
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Уточняется, что на данный момент эксплуатационная служба ЭГТР-7 уже приступила к покосу борщевика Сосновского.
"Для предотвращения разрастания этого растения будет покошен борщевик Сосновского вдоль открытого русла реки Раменка по адресу: Мичуринский пр-т, 54. Работы по покосу борщевика Сосновского будут проведены и вдоль береговой зоны реки Сетунь по адресу: ул. Минская, 2г", - сообщается в материале.
Отмечается, что на особо охраняемых природных территориях Москвы места борщевик Сосновского косят каждый год. ГПБУ "Мосприрода" контролирует произрастание этого растения только на своих подведомственных территориях.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосприродаМосква
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