В Москве начались работы по уничтожению борщевика

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Работы по уничтожению борщевика в Работы по уничтожению борщевика в Москве будут проведены вдоль береговой зоны реки Сетунь и открытого русла реки Раменка, сообщает пресс-служба Мосприроды

"В социальных сетях появилась информация, что вдоль берега реки Сетунь обнаружен борщевик Сосновского. Данная информация незамедлительно была проверена. Сотрудники ГПБУ "Мосприрода" сообщили, что указанный борщевик Сосновского расположен в трех метровой береговой линии реки Сетунь. Согласно постановлению правительства Москвы №1018-ПП, содержание реки, а также ее трех метровой береговой линии находится в компетенции ГУП " Мосводосток ", - отметили в пресс-службе.

Уточняется, что на данный момент эксплуатационная служба ЭГТР-7 уже приступила к покосу борщевика Сосновского.

"Для предотвращения разрастания этого растения будет покошен борщевик Сосновского вдоль открытого русла реки Раменка по адресу: Мичуринский пр-т, 54. Работы по покосу борщевика Сосновского будут проведены и вдоль береговой зоны реки Сетунь по адресу: ул. Минская, 2г", - сообщается в материале.