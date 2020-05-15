Бастрыкин поручил возбуждать дела при невыплатах надбавок врачам

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбуждать уголовные дела при невыплате доплат медикам, работающим с коронавирусом, если имеются основания, сообщается на сайте СК.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителям всех следственных подразделений ведомства в регионах организовать работу по проверке фактов невыплаты денежных компенсаций медицинским работникам, задействованным в оказании помощи больным коронавирусом COVID-19", — говорится в сообщении.
Так, Бастрыкин потребовал от следователей максимально оперативной реакции на подобные факты и незамедлительного возбуждения уголовных дел при наличии на то оснований.
Отмечается, что в ряде субъектов уже проводятся процессуальные проверки о полных или частичных невыплатах надбавок медикам, привлеченным к лечению пациентов с COVID-19. Такие проверки организованы в Кабардино-Балкарии, Кемеровской, Орловской и Новгородской областях. Следствию предстоит установить размеры существующих задолженностей и иные обстоятельства, повлекшие нарушение прав медработников.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.