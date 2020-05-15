Бастрыкин поручил возбуждать дела при невыплатах надбавок врачам

Так, Бастрыкин потребовал от следователей максимально оперативной реакции на подобные факты и незамедлительного возбуждения уголовных дел при наличии на то оснований.

Отмечается, что в ряде субъектов уже проводятся процессуальные проверки о полных или частичных невыплатах надбавок медикам, привлеченным к лечению пациентов с COVID-19. Такие проверки организованы в Кабардино-Балкарии, Кемеровской, Орловской и Новгородской областях. Следствию предстоит установить размеры существующих задолженностей и иные обстоятельства, повлекшие нарушение прав медработников.