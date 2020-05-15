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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T23:52
https://ria.ru/20200515/1571529049.html
Бастрыкин поручил возбуждать дела при невыплатах надбавок врачам
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571199844_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_f14225b6d020ac1a4ff0ee09cac7b18d.jpg
РИА Новости

Бастрыкин поручил возбуждать дела при невыплатах надбавок врачам

22:40 15.05.2020 (обновлено: 23:52 15.05.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрачи НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
Врачи НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбуждать уголовные дела при невыплате доплат медикам, работающим с коронавирусом, если имеются основания, сообщается на сайте СК.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителям всех следственных подразделений ведомства в регионах организовать работу по проверке фактов невыплаты денежных компенсаций медицинским работникам, задействованным в оказании помощи больным коронавирусом COVID-19", — говорится в сообщении.
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Так, Бастрыкин потребовал от следователей максимально оперативной реакции на подобные факты и незамедлительного возбуждения уголовных дел при наличии на то оснований.
Отмечается, что в ряде субъектов уже проводятся процессуальные проверки о полных или частичных невыплатах надбавок медикам, привлеченным к лечению пациентов с COVID-19. Такие проверки организованы в Кабардино-Балкарии, Кемеровской, Орловской и Новгородской областях. Следствию предстоит установить размеры существующих задолженностей и иные обстоятельства, повлекшие нарушение прав медработников.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинОбщество
Популярные комментарии
А почему просто по всем случаям нарушения закона, не возбуждать дела немедленно ??? Зачем сохранять такую убогую систему?
15 мая, 23:28
llj2
1730001
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