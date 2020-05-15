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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T22:37
https://ria.ru/20200515/1571528976.html
Путин поручил оптимизировать контроль за медорганизациями
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037190_0:280:2824:1869_1036x0_80_0_0_d28434e517f358322a8311943ef1c6f0.jpg
РИА Новости

Путин поручил оптимизировать контроль за медорганизациями

22:37 15.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил принять меры по оптимизации контрольно-надзорных мероприятий в отношении медорганизаций, задействованных в оказании помощи больным коронавирусом, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации обеспечить... принятие мер по оптимизации контрольно-надзорных мероприятий в отношении медицинских организаций, задействованных в оказании медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и порядка представления отчетности этими организациями", - говорится в перечне.
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8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинОбщество
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