Путин поручил оптимизировать контроль за медорганизациями

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил принять меры по оптимизации контрольно-надзорных мероприятий в отношении медорганизаций, задействованных в оказании помощи больным коронавирусом, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации обеспечить... принятие мер по оптимизации контрольно-надзорных мероприятий в отношении медицинских организаций, задействованных в оказании медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и порядка представления отчетности этими организациями", - говорится в перечне.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.