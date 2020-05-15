Экономисты оценили будущее "Северного потока — 2"

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российские экономисты в комментарии МК дали прогнозы по развитию "Северного потока – 2" после того, как Германия отказала проекту в освобождении от действия правил Газовой директивы Евросоюза.
Ранее Федеральное сетевое агентство (BNA) сообщило, что газопровод будет подчиняться требованиям документа, поскольку его не успели достроить в прошлом году. Согласно этой директиве, добывающая компания не должна владеть трубопроводом, по которому доставляется ее газ. Кроме того, половина мощности трубопровода должна быть зарезервирована для третьей стороны. Эти нормы будут распространены на "Северный поток — 2" в его завершающей части — отрезке в 12 морских миль у берегов Германии.
По мнению директора Института национальной энергетики Сергея Правосудова, "Газпром" сможет проводить аукционы на вторую половину трубопроводных мощностей, и любой поставщик топлива — как российский, так и зарубежный — будет вправе заявить собственные объемы.
"Для этого придется сформировать новую компанию — оператора по поставкам российского газа в Европу. Это будет самым неудобный для России вариант, но такой сценарий позволит нашей стране избавиться от преследования в европейских судебных инстанциях и сохранить преимущество на энергетическом рынке Старого Света", — сказал он в комментарии МК.
Директор Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, в свою очередь, в беседе с газетой отметил, что большинство стран Евросоюза так и не внесли так называемые "антигазпромовские" поправки в национальные законодательства, что открывает возможности для оспаривания их в суде. Кроме того, российская компания в любом случае сможет создать отдельное предприятие, которое будет владеть и управлять немецким участком проекта, находящимся в юрисдикции Евросоюза. Это позволит формально соблюсти все требования директивы, добавил он.
Еще один способ развития проекта предложил аналитик "Финам" Алексей Калачев.
По его мнению, "Газпром" мог бы дать доступ к "Северному потоку – 2" другим российским компаниям.
"Совместно независимые отечественные поставщики могли бы обеспечивать вторые 50 процентов заполнения газопровода, формально выполняя требования ЕС. И это был бы все тот же российский природный газ", — заключил он.
Оператор Nord Stream AG ранее уже заявил о несогласии с решением немецкого регулятора, поскольку с точки зрения экономической функциональности проект был завершен к необходимому сроку. С ним согласились не только российские, но и многие немецкие политики.