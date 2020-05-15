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Культура
2020-05-15T23:53
https://ria.ru/20200515/1571528758.html
МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции
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РИА Новости

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

22:29 15.05.2020 (обновлено: 23:53 15.05.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновВид на здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
Вид на здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса украинского лидера.
Также в список включили и другие научно-культурные учреждения, среди которых Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Русское географическое общество, Институт востоковедения Российской академии наук, Институт археологии РАН и Институт истории материальной культуры РАН.
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Помимо этого, санкции затронут научные, культурные и образовательные организации в Крыму.
В числе ограничительных мер, принятых в отношении учреждений, — блокировка активов, предотвращение выведения капитала за пределы Украины, прекращение выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или остановка лицензий и других разрешений, приостановка культурных обменов, научного сотрудничества, аннулирование официальных визитов и другие.
В отношении всех названных учреждений санкции вводятся сроком на три года.
Как рассказали РИА Новости в МГУ, ограничительные меры никак не скажутся на деятельности вуза.
"Академическая мобильность и научная активность с Украиной и так были на очень низком уровне в последнее время", — добавили в пресс-службе университета.
В свою очередь, сенатор Олег Морозов предложил жестко и асимметрично ответить на меры Киева.
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КультураГосударственный ЭрмитажГосударственный музей изобразительных искусств имени А. С. ПушкинаВладимир ЗеленскийУкраинаОбществоВ мире
Популярные комментарии
У кого здесь есть слова для обозначения этого безграничного тупизма ..??? Я пасую ... (((
15 мая, 22:34
kkwlinat
190190124203
А в чем собственно дело? Почему украинцы ввели эти санкции? Если в Эрмитаже или в музее имени Пушкина хранятся незаконно какие-нибудь украинские произведения искусства, так надо их вернуть! Не нужно нам россиянам награбленное! Надо как-то прояснить ситуацию и наладить с Украиной добрососедские отношения!
16 мая, 02:23
полковник русской армии
315610333
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