Путин поручил вести мониторинг деятельности организаций соцобслуживания

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил вести мониторинг деятельности стационарных организаций социального обслуживания, в том числе домов-интернатов и домов престарелых, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации обеспечить ... с учетом ранее данных поручений мониторинг деятельности стационарных организаций социального обслуживания, в том числе домов-интернатов и домов престарелых, включая негосударственные", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 20 мая, далее - еженедельно, ответственные - премьер-министр РФ Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов.