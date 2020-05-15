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2020-05-15T22:27
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Путин поручил вести мониторинг деятельности организаций соцобслуживания
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РИА Новости

Путин поручил вести мониторинг деятельности организаций соцобслуживания

22:27 15.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил вести мониторинг деятельности стационарных организаций социального обслуживания, в том числе домов-интернатов и домов престарелых, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации обеспечить ... с учетом ранее данных поручений мониторинг деятельности стационарных организаций социального обслуживания, в том числе домов-интернатов и домов престарелых, включая негосударственные", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 20 мая, далее - еженедельно, ответственные - премьер-министр РФ Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов.
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РоссияМихаил МишустинВладимир ПутинОбщество
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