Путин потребовал перечислить доплаты врачам, борющимся с COVID-19

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главам регионов сегодня же обеспечить выплату федеральной доплаты за апрель медикам, борющимся с коронавирусом, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ... обеспечить выплату федеральной доплаты к заработной плате за особые условия труда работникам здравоохранения, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), за апрель 2020 года", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения - 15 мая, ответственные – главы регионов.
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