Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T22:31
https://ria.ru/20200515/1571528517.html
Путин потребовал перечислить доплаты врачам, борющимся с COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570810305_0:0:4879:2744_1036x0_80_0_0_332f1a2ebf9d125d8d0d5db6b9e5c4d3.jpg
РИА Новости

Путин потребовал перечислить доплаты врачам, борющимся с COVID-19

22:23 15.05.2020 (обновлено: 22:31 15.05.2020)
361
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи "МыВместе"
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главам регионов сегодня же обеспечить выплату федеральной доплаты за апрель медикам, борющимся с коронавирусом, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ... обеспечить выплату федеральной доплаты к заработной плате за особые условия труда работникам здравоохранения, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), за апрель 2020 года", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения - 15 мая, ответственные – главы регионов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Господдержка россиян во время пандемии
2 апреля, 13:53Распространение нового коронавируса
Господдержка россиян во время пандемии COVID-19
1950000
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавируса и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. 11 мая 2020
Путин поручил вести мониторинг доплат медикам, работающим с COVID-19
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил обеспечить условия для работы предприятий базовых отраслей
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.
Путин поручил оптимизировать контроль за медорганизациями
Женщина гуляет с детьми в парке
Путин поручил решить вопрос о выплатах на детей до 25 мая
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил вести мониторинг деятельности организаций соцобслуживания
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Путин поручил нарастить объемы тестирования на коронавирус
Женщина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете
Путин поручил контролировать соблюдение норм при снятии ограничений
Врачи НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
Бастрыкин поручил возбуждать дела при невыплатах надбавок врачам
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил внести изменения в закон о пособиях на первого ребенка
Российский инвестиционный форум в Сочи. День первый
Саратовский губернатор прокомментировал очереди за выплатами на детей
Синдзо Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума
Абэ предложил проверить действия ВОЗ по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин
Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с Благодатным огнем на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Кирилл провел заупокойное богослужение по патриарху Сергию
Дополнительное пленарное заседание Государственной Думы РФ
В Госдуме назвали решение Украины о санкциях против МГУ "безумием"
Рушан Аббясов
Мусульманские общины в Подмосковье раздали 15 тонн продуктов нуждающимся
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:55В Индии более 20 человек погибли в ДТП
06:47Израильские военные пресекли попытку атаки на армейский блокпост
06:34Эксперты рассказали, как "удаленка" повлияла на утечки данных из банков
06:30Специалисты дали советы, как избежать гнездования птиц в квартире
06:19В Германии зафиксировали 620 новых случаев COVID-19
06:15В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня
06:13В Южной Корее за сутки зафиксировали 19 случаев заражения COVID-19
06:08Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет"
06:06Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя
06:04Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании
05:59Панама продлила запрет на международные рейсы до 22 июня
05:58Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
05:58В Приморье выявили 87 новых случаев заражения коронавирусом
05:54Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
05:42Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"
05:38В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ
05:36МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
05:34В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова
05:29"Коммунисты России" предлагают принять закон о развитии пионерии
05:22Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне
Лента новостейМолния