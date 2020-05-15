Путин потребовал перечислить доплаты врачам, борющимся с COVID-19

"Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ... обеспечить выплату федеральной доплаты к заработной плате за особые условия труда работникам здравоохранения, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), за апрель 2020 года", - говорится в перечне поручений.