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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T23:09
https://ria.ru/20200515/1571528432.html
Путин поручил обеспечить условия для работы предприятий базовых отраслей
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571502409_0:0:2868:1613_1036x0_80_0_0_790d682eb1ee344dd65be3e928df75e1.jpg
РИА Новости

Путин поручил обеспечить условия для работы предприятий базовых отраслей

22:16 15.05.2020 (обновлено: 23:09 15.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главам регионов до 20 мая обеспечить условия для восстановления работы предприятий базовых отраслей с соблюдением эпиднорм, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"При реализации мер, предусмотренных указом президента РФ от 11 мая 2020 г. №316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", обеспечить создание условий для восстановления деятельности предприятий базовых отраслей экономики, в том числе в сферах строительства, промышленности, сельского хозяйства, связи, энергетики, добычи полезных ископаемых, предусмотрев соблюдение на таких предприятиях санитарно-эпидемиологических требований", - говорится в перечне.
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Срок выполнения – 20 мая 2020 года.
Кроме того, президент поручил обеспечить доплату к зарплате за особые условия труда работникам здравоохранения, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медпомощи больным коронавирусом, за апрель 2020 года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВладимир ПутинЭкономика
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