Путин поручил обеспечить условия для работы предприятий базовых отраслей

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главам регионов до 20 мая обеспечить условия для восстановления работы предприятий базовых отраслей с соблюдением эпиднорм, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"При реализации мер, предусмотренных указом президента РФ от 11 мая 2020 г. №316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", обеспечить создание условий для восстановления деятельности предприятий базовых отраслей экономики, в том числе в сферах строительства, промышленности, сельского хозяйства, связи, энергетики, добычи полезных ископаемых, предусмотрев соблюдение на таких предприятиях санитарно-эпидемиологических требований", - говорится в перечне.
Срок выполнения – 20 мая 2020 года.
Кроме того, президент поручил обеспечить доплату к зарплате за особые условия труда работникам здравоохранения, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медпомощи больным коронавирусом, за апрель 2020 года.
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