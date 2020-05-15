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2020-05-15T22:16
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Путин поручил решить вопрос о выплатах на детей до 25 мая
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РИА Новости

Путин поручил решить вопрос о выплатах на детей до 25 мая

22:15 15.05.2020 (обновлено: 22:16 15.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЖенщина гуляет с детьми в парке
Женщина гуляет с детьми в парке
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 25 мая решить вопрос о выплатах в размере 10 тысяч рублей на детей до 16 лет через портал госуслуг и отделения ПФР, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих:... осуществление за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета... однократной выплаты в размере 10 тысяч рублей всем семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет с 1 июня 2020 года. Предусмотреть возможность оформления заявления на получение указанной выплаты через единый портал государственных услуг или через отделение Пенсионного фонда РФ", - говорится в перечне поручений.
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
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Срок исполнения поручения - 25 мая, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Михаил МишустинПенсионный фонд РФВладимир ПутинОбщество
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