Путин поручил решить вопрос о выплатах на детей до 25 мая

"Правительству РФ обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих:... осуществление за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета... однократной выплаты в размере 10 тысяч рублей всем семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет с 1 июня 2020 года. Предусмотреть возможность оформления заявления на получение указанной выплаты через единый портал государственных услуг или через отделение Пенсионного фонда РФ", - говорится в перечне поручений.