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Религия и мировоззрение
2020-05-15T22:11
https://ria.ru/20200515/1571528321.html
Мусульманские общины в Подмосковье раздали 15 тонн продуктов нуждающимся
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40801/25/408012538_0:135:3010:1828_1036x0_80_0_0_d8c5fea42cc9e29d7e46d4c5937b00d7.jpg
РИА Новости

Мусульманские общины в Подмосковье раздали 15 тонн продуктов нуждающимся

22:11 15.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРушан Аббясов
Рушан Аббясов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Мусульманские общины Московской области раздали 15 тонн продуктов нуждающимся "вне зависимости от национальности и вероисповедания", говорится в сообщении пресс-службы Духовного управления мусульман Московской области, опубликованном на сайте Совета муфтиев России.
"При поддержке и благословении духовного лидера мусульман России муфтия шейха Равиля Гайнутдина за 2,5 недели месяца щедрости и доброты Рамадан мусульманские общины Московской области помогли более 7 000 нуждающихся, раздав в общей сложности более 15 тонн продуктов", - говорится в сообщении.
Продуктовые наборы получили нуждающиеся люди "вне зависимости от национальности и вероисповедания", отметили в управлении.
"Это все те, кому больше всего нужна сейчас поддержка: пожилые люди и люди с ограниченными физическими возможностями, малоимущие и многодетные семьи, мигранты, в массе своей оставшиеся без работы, люди, находящиеся в трудном жизненном положении", - сказано в сообщении.
"Мусульманские общины Подмосковья продолжают проводить благотворительные акции, и я призывают каждого, чье сердце наполнено светом веры, присоединиться к этому доброму делу, тем самым помочь нуждающимся и получить Божественное воздаяние. Месяц Рамадан дает нам уникальные возможности для раскрытия своего созидательного потенциала, а за добрые дела в этот месяц Всевышний из милости Своей дает существенно большее вознаграждение", - сказал председатель регионального управления муфтий Рушан Аббясов, слова которого приводит пресс-служба организации.
В акции также приняли участие благотворительные фонды "Закят" и "Дом Доброты", Компания "ЭкоПрод", семья Сулеймана Керимова "и множество неравнодушных людей".
Месяц поста и молитвы Рамадан начался у мусульман вечером 23 апреля и завершится 23 мая. На следующий день наступит праздник разговения (Ид аль-Фитр или Ураза-байрам). Рамадан также называют месяцем милосердия.
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеРушан АббясовРавиль ГайнутдинМосковская область (Подмосковье)Общество
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