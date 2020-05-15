Мусульманские общины в Подмосковье раздали 15 тонн продуктов нуждающимся

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Мусульманские общины Московской области раздали 15 тонн продуктов нуждающимся "вне зависимости от национальности и вероисповедания", говорится в сообщении пресс-службы Духовного управления мусульман Московской области, опубликованном на сайте Совета муфтиев России.

"При поддержке и благословении духовного лидера мусульман России муфтия шейха Равиля Гайнутдина за 2,5 недели месяца щедрости и доброты Рамадан мусульманские общины Московской области помогли более 7 000 нуждающихся, раздав в общей сложности более 15 тонн продуктов", - говорится в сообщении.

Продуктовые наборы получили нуждающиеся люди "вне зависимости от национальности и вероисповедания", отметили в управлении.

"Это все те, кому больше всего нужна сейчас поддержка: пожилые люди и люди с ограниченными физическими возможностями, малоимущие и многодетные семьи, мигранты, в массе своей оставшиеся без работы, люди, находящиеся в трудном жизненном положении", - сказано в сообщении.

"Мусульманские общины Подмосковья продолжают проводить благотворительные акции, и я призывают каждого, чье сердце наполнено светом веры, присоединиться к этому доброму делу, тем самым помочь нуждающимся и получить Божественное воздаяние. Месяц Рамадан дает нам уникальные возможности для раскрытия своего созидательного потенциала, а за добрые дела в этот месяц Всевышний из милости Своей дает существенно большее вознаграждение", - сказал председатель регионального управления муфтий Рушан Аббясов, слова которого приводит пресс-служба организации.

В акции также приняли участие благотворительные фонды "Закят" и "Дом Доброты", Компания "ЭкоПрод", семья Сулеймана Керимова "и множество неравнодушных людей".