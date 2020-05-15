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2020-05-15T22:35
https://ria.ru/20200515/1571528264.html
Путин поручил внести изменения в закон о пособиях на первого ребенка
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РИА Новости

Путин поручил внести изменения в закон о пособиях на первого ребенка

22:07 15.05.2020 (обновлено: 22:35 15.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июня внести изменения в законы о специальных доплатах соцработникам и повышении пособия по уходу за первым ребенком, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих... Повышение минимального размера ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до 6 751 рубля для лиц, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.... Осуществление за период с 15 апреля по 15 июля 2020 года специальных федеральных доплат к заработной плате за особые условия труда работникам стационарных организаций социального обслуживания, деятельность которых осуществляется в сменном (двухнедельном) режиме", - говорится в перечне.
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Отмечается, что срок выполнения поручения − 1 июня.
"Врачам – 40 тысяч рублей за смену, а в случае работы непосредственно с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 60 тысяч рублей за смену; среднему медицинскому персоналу, социальным и педагогическим работникам, административному персоналу – 25 тысяч рублей за смену, а в случае работы непосредственно с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) – 35 тысяч рублей за смену; младшему медицинскому персоналу – 15 тысяч рублей за смену, а в случае работы непосредственно с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) – 20 тысяч рублей за смену", - говорится в перечне поручений.
Согласно поручению, доплаты техническому персоналу составят 10 тысяч рублей за смену, а в случае работы непосредственно с больными новой коронавирусной инфекцией - 15 тысяч рублей за смену.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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