Путин поручил внести изменения в закон о пособиях на первого ребенка

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июня внести изменения в законы о специальных доплатах соцработникам и повышении пособия по уходу за первым ребенком, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля

"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих... Повышение минимального размера ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до 6 751 рубля для лиц, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.... Осуществление за период с 15 апреля по 15 июля 2020 года специальных федеральных доплат к заработной плате за особые условия труда работникам стационарных организаций социального обслуживания, деятельность которых осуществляется в сменном (двухнедельном) режиме", - говорится в перечне.

Отмечается, что срок выполнения поручения − 1 июня.

"Врачам – 40 тысяч рублей за смену, а в случае работы непосредственно с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 60 тысяч рублей за смену; среднему медицинскому персоналу, социальным и педагогическим работникам, административному персоналу – 25 тысяч рублей за смену, а в случае работы непосредственно с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) – 35 тысяч рублей за смену; младшему медицинскому персоналу – 15 тысяч рублей за смену, а в случае работы непосредственно с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) – 20 тысяч рублей за смену", - говорится в перечне поручений.

Согласно поручению, доплаты техническому персоналу составят 10 тысяч рублей за смену, а в случае работы непосредственно с больными новой коронавирусной инфекцией - 15 тысяч рублей за смену.