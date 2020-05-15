Путин поручил вести мониторинг доплат медикам, работающим с COVID-19

Кроме того, согласно перечню поручений, должен вестись также мониторинг проведения страховых выплат, которые предусмотрены указом "О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медработников" и должны производиться с первых дней распространения COVID-19 в РФ.