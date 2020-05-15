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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T22:03
https://ria.ru/20200515/1571528112.html
Путин поручил вести мониторинг доплат медикам, работающим с COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571286843_0:149:3072:1877_1036x0_80_0_0_4ebb50f681e09869b662b39a77a7947c.jpg
РИА Новости

Путин поручил вести мониторинг доплат медикам, работающим с COVID-19

22:03 15.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавируса и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. 11 мая 2020
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавируса и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. 11 мая 2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам вести мониторинг федеральной доплаты медикам, работающим с новой коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ обеспечить: ... мониторинг осуществления федеральной доплаты к заработной плате за особые условия труда работникам здравоохранения, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также координацию деятельности субъектов Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в перечне поручений.
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Кроме того, согласно перечню поручений, должен вестись также мониторинг проведения страховых выплат, которые предусмотрены указом "О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медработников" и должны производиться с первых дней распространения COVID-19 в РФ.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 20 мая, далее - еженедельно. Ответственные за исполнение поручения - премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМихаил МишустинПравительство РФВладимир ПутинОбщество
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