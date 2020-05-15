В вологодской больнице выявили вспышку коронавируса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая – РИА Новости. Вспышка заболевания коронавирусной инфекцией, при которой заразились 26 человек, выявлена в Городской больнице №1 Вологды, в корпусе на Советском проспекте, сообщает региональный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.
"В Городской больнице №1 в корпусе на Советском проспекте, 98 выявлена вспышка заболеваний коронавирусной инфекцией. Заразились 26 человек - это медработники и пациенты. Областное управление Роспотребнадзора выдало главврачу медучреждения предписание о закрытии всего корпуса на карантин для недопущения распространения инфекции", - сказано в сообщении.
В Вологодской области выявлены 398 заболевших коронавирусом, скончались трое, выздоровели 176 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.