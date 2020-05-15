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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T22:00
https://ria.ru/20200515/1571528053.html
В вологодской больнице выявили вспышку коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571515456_0:505:2741:2047_1036x0_80_0_0_005ff73ad6a9b5d626accf62e51d9414.jpg
РИА Новости

В вологодской больнице выявили вспышку коронавируса

22:00 15.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах
Медицинские работники в защитных костюмах
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая – РИА Новости. Вспышка заболевания коронавирусной инфекцией, при которой заразились 26 человек, выявлена в Городской больнице №1 Вологды, в корпусе на Советском проспекте, сообщает региональный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.
"В Городской больнице №1 в корпусе на Советском проспекте, 98 выявлена вспышка заболеваний коронавирусной инфекцией. Заразились 26 человек - это медработники и пациенты. Областное управление Роспотребнадзора выдало главврачу медучреждения предписание о закрытии всего корпуса на карантин для недопущения распространения инфекции", - сказано в сообщении.
В Вологодской области выявлены 398 заболевших коронавирусом, скончались трое, выздоровели 176 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВологдаВологодская областьОбщество
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