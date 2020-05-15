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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T21:59
https://ria.ru/20200515/1571528014.html
В Северной Осетии рассказали о выплатах врачам за работу с COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570724610_0:307:3093:2047_1036x0_80_0_0_83f2d7b91b541ebc3d327de42c4134db.jpg
РИА Новости

В Северной Осетии рассказали о выплатах врачам за работу с COVID-19

21:59 15.05.2020
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© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в фотобанкВрачи заходят в автомобиль скорой помощи во Владикавказе
Врачи заходят в автомобиль скорой помощи во Владикавказе
© РИА Новости / Ольга Смольская
Перейти в фотобанк
ПЯТИГОРСК, 15 мая - РИА Новости. Стимулирующие выплаты получили все медики, работающие с больными коронавирусом в Северной Осетии, сообщил глава региона Вячеслав Битаров.
"Выплаты медикам 100% произведены на сегодняшний день. Знаю, что несколько дней назад руководителем федерального казначейства была озвучено, что одна из наших больниц, которая уполномочена заниматься лечением больных коронавирусом, не выплатила заработную плату. Хочу пояснить, что эта больница всего несколько дней в апреле отработала, ранее она не была уполномочена заниматься лечением больных с COVID, и за эти несколько дней заработная плата начислена. У них по графику выплата заработной платы была определена на 14-15 число каждого месяца, поэтому вчера вся заработная плата им была выплачена", - сказал Битаров в эфире телеканала "Россия 24"
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
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С марта в регионе, по словам Битарова, врачам доплачивают из регионального бюджета, к этим деньгами прибавились и федеральные средства. "Мы уже и за март месяц выплачивали согласно нашей республиканской надбавке всем врачам выплаты, плюс мы выплачиваем и федеральную надбавку к нашей республиканской", - отметил глава региона, добавив, что у него нет информации по поводу "поминутных" начислений.
По его словам, ситуация в регионе остается сложной. "Более двух тысяч больных на сегодняшний день. У нас на сегодняшний день развернуто 1113 коек, это в три раза больше нормативных, утвержденных Минздравом России", - отметил Битаров, добавив, что работа будет продолжаться.
Также он отметил, что в регионе отмечается проблема, связанная с нехваткой аппаратов ИВЛ. "К сожалению, проблема есть, но благодаря помощи федерального центра, мы на прошлой неделе получили пять аппаратов ИВЛ, сами еще докупили 11 южно-корейских. Ищем, работу эту ведем, как только находим - мы закупаем, благодаря тем средствам, которые федеральный центр нам предоставил. Больше никакой нехватки нет", - добавил Битаров.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вячеслав БитаровРеспублика Северная Осетия - АланияОбщество
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