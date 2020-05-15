Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом

докапитализировать микрофинансовые организации в объеме не менее 12 миллиардов рублей для повышения доступности заемных средств для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе ИП;

разрешить до 25 мая вопрос о выплатах в размере десяти тысяч рублей на детей до 16 лет через портал госуслуг и отделения ПФР;

В прошлом месяце глава государства назначил выплаты врачам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами. В понедельник президент обратил внимание, что средства получили менее половины медиков, хотя деньги уже поступили в регионы. Путин поручил губернаторам разобраться с этой ситуацией.

Кроме того, 11 мая президент сообщил, что с начала лета семьи с детьми от трех до 15 лет включительно могут получить единоразово по десять тысяч рублей на каждого ребенка с российским гражданством, подав заявление через портал госуслуг, ПФР или МФЦ. При этом накануне глава государства раскритиковал министерства за то, что портал не справился с количеством заявок.