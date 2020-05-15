Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин дал правительству и региональным властям новые поручения в связи с ситуацией с коронавирусом.
Так, глава государства поручил:
—рассмотреть кабинету министров возможность помощи регионам в поддержке россиян в условиях распространения COVID-19;
—внести до 1 июня изменения в законы о специальных доплатах работникам социальной сферы и повышении пособия по уходу за первым ребенком;
—вести правительству и регионам мониторинг федеральной доплаты медикам, работающим с больными COVID-19;
—обеспечить условия для восстановления в регионах работы предприятий базовых отраслей с соблюдением эпидемиологических норм;
—разрешить до 25 мая вопрос о выплатах в размере десяти тысяч рублей на детей до 16 лет через портал госуслуг и отделения ПФР;
—нарастить объемы тестирования населения на наличие коронавируса;
—обеспечить до 15 мая выплату федеральной доплаты за апрель медикам, борющимся с коронавирусом;
—докапитализировать микрофинансовые организации в объеме не менее 12 миллиардов рублей для повышения доступности заемных средств для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе ИП;
—вести мониторинг деятельности стационарных организаций социального обслуживания, включая дома-интернаты и дома престарелых;
—контролировать соблюдение всех предписанных норм при поэтапном снятии ограничений;
—оптимизировать контроль за медицинскими организациями, помогающими больным с COVID-19.
В прошлом месяце глава государства назначил выплаты врачам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами. В понедельник президент обратил внимание, что средства получили менее половины медиков, хотя деньги уже поступили в регионы. Путин поручил губернаторам разобраться с этой ситуацией.
Сегодня российский лидер в очередной раз призвал чиновников не разводить "бюрократическую канитель" и проконтролировать, чтобы врачи получили положенные им средства.
После этого глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбуждать уголовные дела при невыплате доплат медикам, если на то имеются основания.
Кроме того, 11 мая президент сообщил, что с начала лета семьи с детьми от трех до 15 лет включительно могут получить единоразово по десять тысяч рублей на каждого ребенка с российским гражданством, подав заявление через портал госуслуг, ПФР или МФЦ. При этом накануне глава государства раскритиковал министерства за то, что портал не справился с количеством заявок.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.