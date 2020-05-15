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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T22:12
https://ria.ru/20200515/1571527618.html
Путин поручил нарастить объемы тестирования на коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785039_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_71965a5564bd3e78150063b0195f33c9.jpg
РИА Новости

Путин поручил нарастить объемы тестирования на коронавирус

21:48 15.05.2020 (обновлено: 22:12 15.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил нарастить объемы тестирования населения на наличие новой коронавирусной инфекции, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации обеспечить ... Наращивание объемов тестирования населения на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в перечне.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинОбщество
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