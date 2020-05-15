Путин поручил нарастить объемы тестирования на коронавирус

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил нарастить объемы тестирования населения на наличие новой коронавирусной инфекции, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации обеспечить ... Наращивание объемов тестирования населения на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в перечне.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.