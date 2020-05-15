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2020-05-15T21:48
https://ria.ru/20200515/1571527570.html
Установлены подозреваемые в реабилитации нацизма в "Бессмертном полку"
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РИА Новости

Установлены подозреваемые в реабилитации нацизма в "Бессмертном полку"

21:48 15.05.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЖитель Москвы заполняет заявку для участия в акции "Бессмертный полк онлайн"
Житель Москвы заполняет заявку для участия в акции Бессмертный полк онлайн
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Следственный комитет установил владельцев IP-адресов, с которых на сайт виртуального шествия "Бессмертного полка" загружались фото нацистов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Накануне СК возбудил уголовное дело по статье "Реабилитация нацизма" после того как злоумышленники разместили на сайте акции фотографии нацистских преступников под измененными именами. Так, на портале была опубликована фотография рейхсфюрера СС Гиммлера, а на сайте проекта "Банк памяти" — анкета с фото Адольфа Гитлера.
Медиаэкран с портретами участников Великой Отечественной войны на Курортном проспекте в Сочи во время трансляции акции Бессмертный полк онлайн
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В Следственном комитете посчитали, что приславшие эти анкеты "преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнебрге".
В ходе расследования выяснилось, что к этому причастны более десяти граждан, проживающих в различных регионах. При этом, всего, по версии следствия, недостоверные снимки загружали несколько десятков человек, большая часть из которых иностранцы.
Всего онлайн-шествия "Бессмертного полка" 9 мая в соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" набрали более 11 миллионов просмотров.

"Стоит отвести в музей"

Глава исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов заявил, что причастных необходимо со всей строгостью наказать, если они намеренно планировали опорочить российскую историю.
"Если это сделали молодые люди, которые не до конца понимают, что такое Великая Отечественная война, то их нужно свозить в музей Зои Космодемьянской, который совсем недавно открылся в Московской области, или на панораму в Севастополе, чтобы они своими глазами посмотрели, как их ровесники до последнего защищали нашу страну, а эти ребята поняли, как они заблуждаются и это был бы для них урок на всю жизнь", — сказал он.
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Сопредседатель центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль также поддержал возбуждение уголовного дело против тех, кто опубликовал фотографии и анкеты.

Покушение на историческую память

Председатель партии "Родина" Алексей Журавлев назвал покушением на историческую память действия причастных. По его словам, злоумышленников нужно приговорить к тюремному сроку.
По словам политика, "потомки не простят", если власти не сделают этого.
В свою очередь, председатель партии  "За правду" Захар Прилепин заявил, что в мире есть определенное количество ресурсных центров, готовых работать для того, чтобы испортить, по его словам, единственный центрообразующий праздник в России – День Победы.
"Это люди, у которых никаких представлений нет о чести, достоинстве. И при этом этих людей можно найти, можно проследить и тех персонажей, которые выдавали им деньги, которые так или иначе с ними связывались, просили и приказывали совершать подобные действия", — сказал он.
Кроме того, треть россиян вовсе выступили за лишение гражданства тех, кто присылал фото нацистов, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
313551920
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РоссияАлексей ЖуравлевСледственный комитет России (СК РФ)Леонид РошальЗахар ПрилепинОбществоПроисшествия
Популярные комментарии
Может это ошибка какая-нибудь? Случайное сходство? У меня самого был один знакомый ветеран, ну вылитый Гитлер! Только форма советская и ордена! Тут нужно во всем досконально разобраться и не возводить напраслину на людей!
15 мая, 23:27
полковник русской армии
4010235
Это вам урок за трусость.
15 мая, 22:21
Серёжа Ш
19100111
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