В Китае рассказали об испытании пяти вакцин от коронавируса

ПЕКИН, 15 мая — РИА Новости. Китайские ученые испытали пять различных вакцин от коронавирусной инфекции Китайские ученые испытали пять различных вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 на более чем 2500 добровольцев, в случае успешного продвижения работ вторая фаза клинических испытаний будет завершена к июлю, заявил в пятницу заместитель главы государственного комитета по вопросам здравоохранения Цзэн Исинь.

"В настоящее время у нас есть одна рекомбинатная вакцина на основе аденовирусного вектора и четыре инактивированных вакцины, все они уже получили одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами, уже начались клинические испытания на первой и второй фазе", — сообщил на брифинге Цзэн Исинь.

Как рассказал чиновник, на данный момент в общей сложности вакцины на себе испытали 2575 добровольцев. В том числе на первой стадии клинические испытания уже проведены на 539 добровольцах. Уже имеются данные о безопасности и выработке антител у испытуемых. На второй стадии испытания вакцины прививки были сделаны 2036 добровольцам, в настоящее время идет оценка эффективности и безопасности прививки.

"При проведении этих клинических испытаний мы пока не получили сообщений о побочных эффектах. Согласно плану, если все будет успешно, то к июлю этого года мы завершим вторую стадию клинических испытаний вышеуказанных вакцин", — заявил Цзэн Исинь.

После того как в Китае произошла вспышка коронавируса, необходимо было как можно скорее приступить к разработке вакцины, местные ученые и профильные компании не стали концентрироваться только на одном виде вакцин, а начали исследовать сразу пять: рекомбинантная субъединичная вакцина, инактивированная вакцина, вакцина на основе аденовирусного вектора, вакцина на основе нуклеиновых кислот и живая аттенуированная гриппозная вакцина.

Ранее руководитель центра по контролю и профилактике заболеваний КНР Гао Фу говорил, что если следовать нормальному графику технологического производства, то вакцину можно будет поучить к концу этого года — началу следующего.