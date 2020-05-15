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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T23:25
https://ria.ru/20200515/1571527457.html
В Китае рассказали об испытании пяти вакцин от коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568746151_0:51:3127:1810_1036x0_80_0_0_6d807365ac55f134377217f85cd2de3c.jpg
РИА Новости

В Китае рассказали об испытании пяти вакцин от коронавируса

21:43 15.05.2020 (обновлено: 23:25 15.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПрепарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университете
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 15 мая — РИА Новости. Китайские ученые испытали пять различных вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 на более чем 2500 добровольцев, в случае успешного продвижения работ вторая фаза клинических испытаний будет завершена к июлю, заявил в пятницу заместитель главы государственного комитета по вопросам здравоохранения Цзэн Исинь.
"В настоящее время у нас есть одна рекомбинатная вакцина на основе аденовирусного вектора и четыре инактивированных вакцины, все они уже получили одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами, уже начались клинические испытания на первой и второй фазе", — сообщил на брифинге Цзэн Исинь.
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Как рассказал чиновник, на данный момент в общей сложности вакцины на себе испытали 2575 добровольцев. В том числе на первой стадии клинические испытания уже проведены на 539 добровольцах. Уже имеются данные о безопасности и выработке антител у испытуемых. На второй стадии испытания вакцины прививки были сделаны 2036 добровольцам, в настоящее время идет оценка эффективности и безопасности прививки.
"При проведении этих клинических испытаний мы пока не получили сообщений о побочных эффектах. Согласно плану, если все будет успешно, то к июлю этого года мы завершим вторую стадию клинических испытаний вышеуказанных вакцин", — заявил Цзэн Исинь.
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После того как в Китае произошла вспышка коронавируса, необходимо было как можно скорее приступить к разработке вакцины, местные ученые и профильные компании не стали концентрироваться только на одном виде вакцин, а начали исследовать сразу пять: рекомбинантная субъединичная вакцина, инактивированная вакцина, вакцина на основе аденовирусного вектора, вакцина на основе нуклеиновых кислот и живая аттенуированная гриппозная вакцина.
Ранее руководитель центра по контролю и профилактике заболеваний КНР Гао Фу говорил, что если следовать нормальному графику технологического производства, то вакцину можно будет поучить к концу этого года — началу следующего.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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