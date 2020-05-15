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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T21:41
https://ria.ru/20200515/1571527339.html
Воробьев заявил о недопустимости игнорирования масочного режима
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570742346_0:85:3072:1813_1036x0_80_0_0_1752aa9756a691239436a47f01b25420.jpg
РИА Новости

Воробьев заявил о недопустимости игнорирования масочного режима

21:41 15.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка покупает медицинскую маску в аптеке
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Игнорирование "масочного режима" недопустимо, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Я думаю, что такой игнор должен быть недопустим в нашем обществе, где-то это нужно делать уговорами, а где-то наказывать. Пока мы без штрафов", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос, как объяснить людям, что в общественных местах необходимо носить средства индивидуальной защиты.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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