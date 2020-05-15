Воробьев заявил о недопустимости игнорирования масочного режима

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Игнорирование "масочного режима" недопустимо, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Я думаю, что такой игнор должен быть недопустим в нашем обществе, где-то это нужно делать уговорами, а где-то наказывать. Пока мы без штрафов", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос, как объяснить людям, что в общественных местах необходимо носить средства индивидуальной защиты.
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