Опрос: 94% жителей страны знают об обращении Владимира Путина 11 мая

72% участников опроса, следивших за этим выступлением Владимира Путина, позитивно восприняли его содержание.

В рамках опроса также выяснилось эмоциональное отношение респондентов к посланию: 32% информированных об обращении испытывали надежду, 24% – уважение, 22% – доверие, 19% – уверенность.

Кроме того, исследователи выяснили, что 75% россиян, информированных о содержании обращения, считают, что Владимир Путин понимает реальную экономическую ситуацию в стране, а 70% оценивают позицию Владимира Путина как честную и искреннюю.