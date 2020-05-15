Опрос: 94% жителей страны знают об обращении Владимира Путина 11 мая

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Согласно результатам всероссийского телефонного опроса, проведенного исследовательской компанией ИНСОМАР 14 мая, 94% жителей страны информированы об обращении президента России Владимира Путина, которое состоялось 11 мая. Об основном содержании осведомлен 81% участников опроса – такие данные приводятся на официальном сайте организации.
72% участников опроса, следивших за этим выступлением Владимира Путина, позитивно восприняли его содержание.
В рамках опроса также выяснилось эмоциональное отношение респондентов к посланию: 32% информированных об обращении испытывали надежду, 24% – уважение, 22% – доверие, 19% – уверенность.
Кроме того, исследователи выяснили, что 75% россиян, информированных о содержании обращения, считают, что Владимир Путин понимает реальную экономическую ситуацию в стране, а 70% оценивают позицию Владимира Путина как честную и искреннюю.