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2020-05-15T21:36
https://ria.ru/20200515/1571527207.html
Опрос: 94% жителей страны знают об обращении Владимира Путина 11 мая
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РИА Новости

Опрос: 94% жителей страны знают об обращении Владимира Путина 11 мая

21:36 15.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский11 мая 2020. Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавируса и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны
11 мая 2020. Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавируса и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Согласно результатам всероссийского телефонного опроса, проведенного исследовательской компанией ИНСОМАР 14 мая, 94% жителей страны информированы об обращении президента России Владимира Путина, которое состоялось 11 мая. Об основном содержании осведомлен 81% участников опроса – такие данные приводятся на официальном сайте организации.
72% участников опроса, следивших за этим выступлением Владимира Путина, позитивно восприняли его содержание.
Трансляция обращения президента России Владимира Путина в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавируса
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В рамках опроса также выяснилось эмоциональное отношение респондентов к посланию: 32% информированных об обращении испытывали надежду, 24% – уважение, 22% – доверие, 19% – уверенность.
Кроме того, исследователи выяснили, что 75% россиян, информированных о содержании обращения, считают, что Владимир Путин понимает реальную экономическую ситуацию в стране, а 70% оценивают позицию Владимира Путина как честную и искреннюю.
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Владимир ПутинОбщество
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