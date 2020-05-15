В Подмосковье в день госпитализируют до 750 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. До 750 пациентов с коронавирусом госпитализируют в день в Московской области, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
"В день мы госпитализируем 600-700-750 пациентов (с коронавирусом - ред.). Радует то, что выписка пошла активная. Пока отрицательной динамики у нас нет - некоторые дни очень близко к нулю, но пока не все гладко", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 1".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.