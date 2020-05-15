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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T21:30
https://ria.ru/20200515/1571527095.html
В Подмосковье в день госпитализируют до 750 пациентов с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_0:106:2998:1792_1036x0_80_0_0_d9f7878884009cf05c0fa986bfcb29ba.jpg
РИА Новости

В Подмосковье в день госпитализируют до 750 пациентов с коронавирусом

21:30 15.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. До 750 пациентов с коронавирусом госпитализируют в день в Московской области, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
"В день мы госпитализируем 600-700-750 пациентов (с коронавирусом - ред.). Радует то, что выписка пошла активная. Пока отрицательной динамики у нас нет - некоторые дни очень близко к нулю, но пока не все гладко", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 1".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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