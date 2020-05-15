В Саратовской области открыли две лаборатории для диагностики COVID-19

Анализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ

САРАТОВ, 15 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Лаборатории для диагностики коронавирусной инфекции открылись в пятницу на базе Балашовской районной больницы и в перинатальном центре Лаборатории для диагностики коронавирусной инфекции открылись в пятницу на базе Балашовской районной больницы и в перинатальном центре Саратова , перепрофилированном под COVID-госпиталь, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

До сегодняшнего дня в регионе лабораторное обследование на коронавирус проводили две лаборатории на базе подведомственных Роспотребнадзору "Центра гигиены и эпидемиологии в Саратовской области" и Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб". Также в регионе работали ПЦР-лаборатории в саратовских детской инфекционной клинической больнице №5, горбольницах №10 и №2, в Балаковской районной больнице, а также в двух частных учреждениях - клинической больнице " РЖД -Медицина" и "Di-центре".

"Диагностика осуществляется на базе восьми медицинских организаций области. В короткий срок подготовлены к работе две лаборатории - на базе перинатального центра Саратова и Балашовской районной больницы. В перинатальном центре на сегодняшний момент уже выполнено 150 исследований, а в Балашове - около 50", - сказал Костин в пятницу на заседании координационного совета по противодействию COVID-19.

По его словам, в результате общая мощность лабораторной базы в медучреждениях составила более 2 тысяч исследований в сутки, но работа по увеличению этого показателя продолжается. Он отметил, что, в частности, в клинической больнице имени Миротворцева Саратовского государственного медуниверситета (бывшая третья советская больница) в ближайшее время откроется ПЦР-лаборатория мощностью более 300 исследований в сутки.

"На сегодняшний день выполнено более 42,5 тысячи исследований, в том числе за последние сутки 2303 исследования", - добавил министр.

Губернатор Валерий Радаев на заседании поручил минздраву усилить работу по расширению лабораторной ПЦР-диагностики, так как нынешние показатели по охвату населения тестированием удовлетворяют лишь первому этапу смягчения ограничений.

"Это мы только один из трех показателей к первому этапу (достигли). Ко второму, к третьему этапу этот показатель уже будет мизер. А мы должны туда, наперед смотреть и на опережение работать. Затягиваете вы сегодня с открытием дополнительной лаборатории на территории третьей советской больницы", - заявил глава региона.

Всего в области лабораторно подтверждены 1526 случаев заражения коронавирусом, в том числе 113 за последние сутки. Скончался 31 пациент с COVID-19, выздоровели 359.