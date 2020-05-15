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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T21:28
https://ria.ru/20200515/1571527022.html
В Саратовской области открыли две лаборатории для диагностики COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571159699_0:18:3234:1837_1036x0_80_0_0_2caf4a42dd1e1fe4389be064263ea8ab.jpg
РИА Новости

В Саратовской области открыли две лаборатории для диагностики COVID-19

21:28 15.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАнализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Анализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 15 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Лаборатории для диагностики коронавирусной инфекции открылись в пятницу на базе Балашовской районной больницы и в перинатальном центре Саратова, перепрофилированном под COVID-госпиталь, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.
До сегодняшнего дня в регионе лабораторное обследование на коронавирус проводили две лаборатории на базе подведомственных Роспотребнадзору "Центра гигиены и эпидемиологии в Саратовской области" и Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб". Также в регионе работали ПЦР-лаборатории в саратовских детской инфекционной клинической больнице №5, горбольницах №10 и №2, в Балаковской районной больнице, а также в двух частных учреждениях - клинической больнице "РЖД-Медицина" и "Di-центре".
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"Диагностика осуществляется на базе восьми медицинских организаций области. В короткий срок подготовлены к работе две лаборатории - на базе перинатального центра Саратова и Балашовской районной больницы. В перинатальном центре на сегодняшний момент уже выполнено 150 исследований, а в Балашове - около 50", - сказал Костин в пятницу на заседании координационного совета по противодействию COVID-19.
По его словам, в результате общая мощность лабораторной базы в медучреждениях составила более 2 тысяч исследований в сутки, но работа по увеличению этого показателя продолжается. Он отметил, что, в частности, в клинической больнице имени Миротворцева Саратовского государственного медуниверситета (бывшая третья советская больница) в ближайшее время откроется ПЦР-лаборатория мощностью более 300 исследований в сутки.
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"На сегодняшний день выполнено более 42,5 тысячи исследований, в том числе за последние сутки 2303 исследования", - добавил министр.
Губернатор Валерий Радаев на заседании поручил минздраву усилить работу по расширению лабораторной ПЦР-диагностики, так как нынешние показатели по охвату населения тестированием удовлетворяют лишь первому этапу смягчения ограничений.
"Это мы только один из трех показателей к первому этапу (достигли). Ко второму, к третьему этапу этот показатель уже будет мизер. А мы должны туда, наперед смотреть и на опережение работать. Затягиваете вы сегодня с открытием дополнительной лаборатории на территории третьей советской больницы", - заявил глава региона.
Всего в области лабораторно подтверждены 1526 случаев заражения коронавирусом, в том числе 113 за последние сутки. Скончался 31 пациент с COVID-19, выздоровели 359.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Валерий РадаевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Саратовская областьСаратовОбщество
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