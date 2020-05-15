Ведущая "Орла и решки" рассказала, как переболела COVID-19

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Ведущая программы "Орел и решка. Шопинг" Ведущая программы "Орел и решка. Шопинг" Мария Ивакова написала в инстаграме , что переболела COVID-19 и уже получила отрицательный тест на коронавирус

Чтобы считаться здоровой, ей нужно получить отрицательные результаты еще одного исследования.

"По итогу могу сказать, что симптомы продлились около девяти дней. Обоняние вернулось через неделю. Мышцы легко тянутся (первые дни я не могла полноценно сделать наклон)", — рассказала она.

Ранее телеведущая также писала, что во время болезни чувствовала слабость и иногда спала по 14 часов в сутки.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились 4,3 миллиона человек, около 295 тысяч умерли. В России выявили почти 263 тысячи случаев заболевания COVID-19, 2,4 тысячи пациентов умерли, более 58 тысяч выздоровели.