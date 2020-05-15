В Москве около 80 человек оштрафовали за посещение магазина без маски

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Около 80 человек, не носивших маски на торговых точках, оштрафовали в Около 80 человек, не носивших маски на торговых точках, оштрафовали в Москве за последние дни, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента торговли Алексей Немерюк

По его словам, 89 предприятий "оштрафовали за последние дни за разные нарушения, но также и за то, что не соблюдают работники или нет информации достаточной о необходимости ношения масок и перчаток".

"Штрафы там от 100 до 300 тысяч рублей. Понятно, что это будет на усмотрение суда, но в любом случае штрафные санкции будут применены. Также за последние дни около 80 человек совместно департаментом торговли и полицией было оштрафовано за неношение масок в предприятиях торговли", - сказал Немерюк.

Отвечая на вопрос, кто в департаменте торговли контролирует соблюдение данного режима, он ответил, что в есть управление о контрольной деятельности, а также отдельно в управах и префектурах есть сотрудники, которые этим занимаются.

С 12 мая в Москве действуют обязательный масочный и перчаточный режимы в торговых точках, общественных местах и в транспорте, включая такси.