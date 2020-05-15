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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T22:29
https://ria.ru/20200515/1571526963.html
В Москве около 80 человек оштрафовали за посещение магазина без маски
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337732_0:23:3074:1752_1036x0_80_0_0_7cb28358d940deb0076ffb305b426e25.jpg
РИА Новости

В Москве около 80 человек оштрафовали за посещение магазина без маски

21:25 15.05.2020 (обновлено: 22:29 15.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПокупатель в продуктовом магазине в Москве
Покупатель в продуктовом магазине в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Покупатель в продуктовом магазине в Москве
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Около 80 человек, не носивших маски на торговых точках, оштрафовали в Москве за последние дни, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента торговли Алексей Немерюк.
По его словам, 89 предприятий "оштрафовали за последние дни за разные нарушения, но также и за то, что не соблюдают работники или нет информации достаточной о необходимости ношения масок и перчаток".
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"Штрафы там от 100 до 300 тысяч рублей. Понятно, что это будет на усмотрение суда, но в любом случае штрафные санкции будут применены. Также за последние дни около 80 человек совместно департаментом торговли и полицией было оштрафовано за неношение масок в предприятиях торговли", - сказал Немерюк.
Отвечая на вопрос, кто в департаменте торговли контролирует соблюдение данного режима, он ответил, что в есть управление о контрольной деятельности, а также отдельно в управах и префектурах есть сотрудники, которые этим занимаются.
С 12 мая в Москве действуют обязательный масочный и перчаточный режимы в торговых точках, общественных местах и в транспорте, включая такси.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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