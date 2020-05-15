Во Франции число жертв коронавируса превысило 27,5 тысячи человек

ПАРИЖ, 15 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса во Франции за сутки возросло на 104 человека - до отметки в 27 529 человек, сообщает в пятницу Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны.
Накануне сообщалось о 27 425 умерших.
"С 1 марта мы оплакиваем 27 529 смертей, связанных с COVID-19: 17 342 человек умерли в больницах, 10 187 - в социальных и медико-социальных учреждениях", - говорится в коммюнике ведомства. Отмечается что, данные по умершим в соцучреждениях претерпели корректировку: по данным на четверг, этот показатель был на отметке в 10 201 человек.
В больницах остаются 19 861 человек. За последние сутки в больницы поступили 438 новых пациента. С тяжелым течением болезни в отделениях реанимации находятся 2203 пациента.
"С начала эпидемии 98 192 человека были госпитализированы, из них более 17 тысяч - в отделения реанимации. Домой выписаны 60 448 человек", - отмечают в DGS.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
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