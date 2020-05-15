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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T21:38
https://ria.ru/20200515/1571526803.html
Во Франции число жертв коронавируса превысило 27,5 тысячи человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569096659_0:155:3092:1894_1036x0_80_0_0_ad01c6088e52404da54e2765d571967e.jpg
РИА Новости

Во Франции число жертв коронавируса превысило 27,5 тысячи человек

21:19 15.05.2020 (обновлено: 21:38 15.05.2020)
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© AP Photo / Jean-Francois BadiasМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
© AP Photo / Jean-Francois Badias
ПАРИЖ, 15 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса во Франции за сутки возросло на 104 человека - до отметки в 27 529 человек, сообщает в пятницу Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны.
Накануне сообщалось о 27 425 умерших.
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"С 1 марта мы оплакиваем 27 529 смертей, связанных с COVID-19: 17 342 человек умерли в больницах, 10 187 - в социальных и медико-социальных учреждениях", - говорится в коммюнике ведомства. Отмечается что, данные по умершим в соцучреждениях претерпели корректировку: по данным на четверг, этот показатель был на отметке в 10 201 человек.
В больницах остаются 19 861 человек. За последние сутки в больницы поступили 438 новых пациента. С тяжелым течением болезни в отделениях реанимации находятся 2203 пациента.
"С начала эпидемии 98 192 человека были госпитализированы, из них более 17 тысяч - в отделения реанимации. Домой выписаны 60 448 человек", - отмечают в DGS.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ФранцияВ мире
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