Во Франции число жертв коронавируса превысило 27,5 тысячи человек

В больницах остаются 19 861 человек. За последние сутки в больницы поступили 438 новых пациента. С тяжелым течением болезни в отделениях реанимации находятся 2203 пациента.

"С начала эпидемии 98 192 человека были госпитализированы, из них более 17 тысяч - в отделения реанимации. Домой выписаны 60 448 человек", - отмечают в DGS.