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2020-05-15T23:18
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Московский метрополитен: 85 лет подземному городу столицы
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РИА Новости
Московский метрополитен: 85 лет подземному городу столицы
Пятнадцатого мая свой 85-летний юбилей отмечает Московский метрополитен. Первоначально он носил имя Народного комиссара путей сообщений СССР Лазаря Моисеевича Кагановича, но с 1955 года метрополитен переименовали в честь В. И. Ленина.
2020-05-15T21:08
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=9597747&type=mp4
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PT3M18S

Московский метрополитен: 85 лет подземному городу столицы

21:08 15.05.2020 (обновлено: 23:18 15.05.2020)
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Пятнадцатого мая свой 85-летний юбилей отмечает Московский метрополитен. Первоначально он носил имя Народного комиссара путей сообщений СССР Лазаря Моисеевича Кагановича, но с 1955 года метрополитен переименовали в честь В. И. Ленина.
Строительство метро велось непрерывно даже в годы Великой Отечественной войны: были сданы станции "Новокузнецкая", "Павелецкая" и "Завод имени Сталина" (ныне "Автозаводская"), участки "Площадь Свердлова" (ныне — "Театральная") — "Завод имени Сталина" и "Курская" — "Измайловский парк" (ныне "Партизанская"). В военное время метрополитен был переведен на особый режим: днем перевозил пассажиров, а после 19:00 служил бомбоубежищем. Сегодня услугами метрополитена пользуются около девяти миллионов человек. Московская подземка — первая в мире, в которой Wi-Fi появился в туннелях. К 2023 году планируется завершение строительства Большой кольцевой линии.
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