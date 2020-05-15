Московский метрополитен: 85 лет подземному городу столицы
Пятнадцатого мая свой 85-летний юбилей отмечает Московский метрополитен. Первоначально он носил имя Народного комиссара путей сообщений СССР Лазаря Моисеевича Кагановича, но с 1955 года метрополитен переименовали в честь В. И. Ленина.
Пятнадцатого мая свой 85-летний юбилей отмечает Московский метрополитен. Первоначально он носил имя Народного комиссара путей сообщений СССР Лазаря Моисеевича Кагановича, но с 1955 года метрополитен переименовали в честь В. И. Ленина.
Строительство метро велось непрерывно даже в годы Великой Отечественной войны: были сданы станции "Новокузнецкая", "Павелецкая" и "Завод имени Сталина" (ныне "Автозаводская"), участки "Площадь Свердлова" (ныне — "Театральная") — "Завод имени Сталина" и "Курская" — "Измайловский парк" (ныне "Партизанская"). В военное время метрополитен был переведен на особый режим: днем перевозил пассажиров, а после 19:00 служил бомбоубежищем. Сегодня услугами метрополитена пользуются около девяти миллионов человек. Московская подземка — первая в мире, в которой Wi-Fi появился в туннелях. К 2023 году планируется завершение строительства Большой кольцевой линии.
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