Ювелирный завод в Костромской области опроверг информацию о поджоге

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Предприятие "Красносельский ювелирпром" в селе Красное-на-Волге в Костромской области опровергло информацию, что один из сотрудников совершил поджог завода.
Пожар на предприятии произошел в ночь на 12 мая. По одной из версий, работник предприятия совершил поджог, чтобы скрыть недостачу накануне инвентаризации, сообщало УМВД по региону.
"Эта информация не соответствует действительности. Поджога не было, и завод успешно продолжает работу в штатном режиме", - заявил РИА Новости руководитель юридического департамента ПАО "Красносельский ювелирпром" Никита Ступин.
Он рассказал, что на предприятии производятся более 10 тысяч ювелирных изделий, которые пользуются заслуженным спросом у покупателей. История "Красносельского ювелирпрома" насчитывает 100 лет.