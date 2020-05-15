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2020-05-15T21:24
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Ювелирный завод в Костромской области опроверг информацию о поджоге
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РИА Новости

Ювелирный завод в Костромской области опроверг информацию о поджоге

21:05 15.05.2020 (обновлено: 21:24 15.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Предприятие "Красносельский ювелирпром" в селе Красное-на-Волге в Костромской области опровергло информацию, что один из сотрудников совершил поджог завода.
Пожар на предприятии произошел в ночь на 12 мая. По одной из версий, работник предприятия совершил поджог, чтобы скрыть недостачу накануне инвентаризации, сообщало УМВД по региону.
"Эта информация не соответствует действительности. Поджога не было, и завод успешно продолжает работу в штатном режиме", - заявил РИА Новости руководитель юридического департамента ПАО "Красносельский ювелирпром" Никита Ступин.
Он рассказал, что на предприятии производятся более 10 тысяч ювелирных изделий, которые пользуются заслуженным спросом у покупателей. История "Красносельского ювелирпрома" насчитывает 100 лет. 
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Красное-на-ВолгеКостромская областьПроисшествия
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