В Омской области предпринимателей освободили от транспортного налога

Слияние рек Омь и Иртыш в Омске

ОМСК, 15 мая - РИА Новости. Антикризисные налоговые меры поддержки на сумму 4,9 миллиона рублей начали действовать в Антикризисные налоговые меры поддержки на сумму 4,9 миллиона рублей начали действовать в Омской области для 477 предпринимателей - в регионе заработал региональный закон №2265-ОЗ (о транспортном налоге), принятый 28 апреля, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Согласно документу, 477 владельцам транспортных средств на сумму 4,9 миллиона рублей предоставлены антикризисные налоговые меры поддержки в связи с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

От уплаты транспортного налога за налоговый период 2020 года полностью освободили организации и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются пассажирскими перевозками по муниципальным и межмуниципальным маршрутам, уточнили в правительстве.

Также, согласно областному закону, от уплаты 50% транспортного налога за 2020 год освобождаются организации из сферы аэропортовой деятельности, образовательные организации, индивидуальные предприниматели, реализующие основные общеобразовательные программы.