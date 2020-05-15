В Омской области предпринимателей освободили от транспортного налога

ОМСК, 15 мая - РИА Новости. Антикризисные налоговые меры поддержки на сумму 4,9 миллиона рублей начали действовать в Омской области для 477 предпринимателей - в регионе заработал региональный закон №2265-ОЗ (о транспортном налоге), принятый 28 апреля, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Согласно документу, 477 владельцам транспортных средств на сумму 4,9 миллиона рублей предоставлены антикризисные налоговые меры поддержки в связи с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
От уплаты транспортного налога за налоговый период 2020 года полностью освободили организации и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются пассажирскими перевозками по муниципальным и межмуниципальным маршрутам, уточнили в правительстве.
Также, согласно областному закону, от уплаты 50% транспортного налога за 2020 год освобождаются организации из сферы аэропортовой деятельности, образовательные организации, индивидуальные предприниматели, реализующие основные общеобразовательные программы.
Губернатор Омской области Александр Бурков 2 апреля утвердил антикризисный план правительства области, который направлен на поддержку экономики и бизнеса региона в сложившейся ситуации. План включает в себя 54 меры – в том числе поддержку 14 отраслей экономики региона, наиболее пострадавших из-за распространением новой коронавирусной инфекции. Это организации в области культуры, розничной торговли, строительства, туризма, гостиничного сервиса, услуг хозяйственно-бытового назначения и другие. Закон о транспортном налоге - одна из региональных мер поддержки предпринимателей в Омской области.