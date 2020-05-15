В Саратовской области снизилось число тяжелых пациентов с COVID-19

Медицинские работники надевают средства индивидуальной защиты перед входом в "красную зону" в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19

САРАТОВ, 15 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находятся в тяжелом состоянии, в Число пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находятся в тяжелом состоянии, в Саратовской области снизилось до 123, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

Всего в области лабораторно подтверждены 1526 случаев заражения коронавирусом, в том числе 113 за последние сутки. Скончался 31 пациент с COVID-19 , выздоровели 359. По данным минздрава на 14 мая, в регионе 129 пациентов с коронавирусом находились в тяжелом состоянии, из них 36 были подключены к аппаратам ИВЛ.

"Всего сейчас в стационарах 603 человека с лабораторно подтвержденной COVID… У 491 пневмония обусловлена подтвержденной коронавирусной инфекцией, из них 91 пациент находится на кислородной поддержке и 32 пациента находятся на ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся 533 пациента", - сказал Костин в пятницу на заседании координационного совета по противодействию COVID-19.

По его словам, всего в COVID-госпиталях находятся 764 пациента с пневмонией.

"Неисполнение указаний правительства населением области в майские праздники, конечно, мы видим, привело к росту заболеваемости. Это видно по увеличению поступающих больных, увеличению пневмоний… Так, за сутки поступило 90 человек, из них 77 имело пневмонию", - отметил министр.

Власти региона до 31 мая ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей не покидать дома. Жителям разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных, заниматься физкультурой на улице по одному и гулять не более двух человек вместе, при этом человек должен быть в маске. В области также введены спецпропуска для перемещения. Краснокутский и Самойловский районы, села Черкасское и Спасское Вольского района , а также село Озерное Аткарского района закрыты на карантин.