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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T20:58
https://ria.ru/20200515/1571525907.html
В Саратовской области снизилось число тяжелых пациентов с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571397743_0:0:3097:1742_1036x0_80_0_0_3b57b6dcea5629381eebcf9c1fc5f544.jpg
РИА Новости

В Саратовской области снизилось число тяжелых пациентов с COVID-19

20:58 15.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники надевают средства индивидуальной защиты перед входом в "красную зону" в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
Медицинские работники надевают средства индивидуальной защиты перед входом в красную зону в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 15 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находятся в тяжелом состоянии, в Саратовской области снизилось до 123, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.
Всего в области лабораторно подтверждены 1526 случаев заражения коронавирусом, в том числе 113 за последние сутки. Скончался 31 пациент с COVID-19, выздоровели 359. По данным минздрава на 14 мая, в регионе 129 пациентов с коронавирусом находились в тяжелом состоянии, из них 36 были подключены к аппаратам ИВЛ.
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"Всего сейчас в стационарах 603 человека с лабораторно подтвержденной COVID… У 491 пневмония обусловлена подтвержденной коронавирусной инфекцией, из них 91 пациент находится на кислородной поддержке и 32 пациента находятся на ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся 533 пациента", - сказал Костин в пятницу на заседании координационного совета по противодействию COVID-19.
По его словам, всего в COVID-госпиталях находятся 764 пациента с пневмонией.
"Неисполнение указаний правительства населением области в майские праздники, конечно, мы видим, привело к росту заболеваемости. Это видно по увеличению поступающих больных, увеличению пневмоний… Так, за сутки поступило 90 человек, из них 77 имело пневмонию", - отметил министр.
Власти региона до 31 мая ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей не покидать дома. Жителям разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных, заниматься физкультурой на улице по одному и гулять не более двух человек вместе, при этом человек должен быть в маске. В области также введены спецпропуска для перемещения. Краснокутский и Самойловский районы, села Черкасское и Спасское Вольского района, а также село Озерное Аткарского района закрыты на карантин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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